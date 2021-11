Vláda národního milování

26. 11. 2021 / Martin Čechura

čas čtení 3 minuty

Nová vláda pod vedením Petra Nečase ještě není jmenována, Má už ale mnoho příležitostí vstupovat do veřejného prostoru a ukázat občanům, jak bude reálně vládnout. Zatímco v předvolební kampani si lídři vystačili s poukazováním na chyby Andreje Babiše, nyní se situace radikálně změnila. Silný lídr a silný premiér, který si zakládá na tom, jak rychle se koalice stačily dohodnout a jak rychle sestavil vládní tým, by měl předkládat jasné a komplexní návrhy, a aktivně tlačit současnou vládu k tomu, aby se jimi zabývala. Bohužel, neděje se tak. Vláda Petra Fialy pravděpodobně ještě nezaregistrovala, že volební kampaň skončila, a nadále soustřeďuje svou komunikaci na okopávání Babišových kotníků.

V okamžiku, kdy Andrej Babiš, byť pod tlakem okolností, vyzval kandidáta na ministra zdravotnictví k účasti na jednání vlády a ke spolupráci na proticovidových opatření, nevtrhl Vlastimil Válek do čela bojového šiku a nestrhl na sebe iniciativu, ale stáhl ocas a dokola blekotal o tom, že odpovědnost má stará vláda.







Promarnil příležitost. V okamžiku, kdy vláda jednala o zpřísnění zdravotních opatření a vyčkávala na jednání Anti-Covid týmu nové koalice, dočkala se veřejnost pouze prohlášení, co všechno je špatně a co všechno by nedělali.







Konstruktivní návrh v podobě souboru opatření nepadl. Ale budiž, bylo to narychlo, i když jsem – snad jako většina občanů počítal s tím, že všechny strany mají už připravené strategie pro boj s epidemií.







A konečně přišel ten den, kdy se nová vláda rozhodla svou strategii představit veřejnosti. Na silně obsazené tiskové konferenci, za účasti předsedů stran a ministrů-kandidátů, jsme se konečně dozvěděli…





Že se lidé mají mít rádi a mají být na sebe hodní. Že se mají nechat očkovat. Že mají dodržovat nařízení a základní pravidla bezpečnosti. Že nemocnice jsou v ohrožení a personál je přetížený. A že mají lidi sami omezit sociální kontakty, ale že jim to nechtějí nařizovat. A že současná vláda dělá všechno špatně, a když něco udělá dobře, tak je to pozdě, a tedy špatně.







A co všechno nechceme: Nechceme lockdown (ať už to znamená cokoliv), nechceme povinné očkování, nechceme uzavírat školy a nechceme rozdělovat národ.







Co ale chtějí, jsme se nedozvěděli.







Zase.







Žádný připravený soubor opatření vláda nemá. Apelování Vlastimila Válka na očkování je sice hezké, sám si ale mohl všimnout, že příliš nefunguje. Zodpovědní se již naočkovat dávno nechali a ty ostatní zřejmě svýma smutnýma očima nepřesvědčí.







Co ale dál? Neví. Abych nové vládě jen nekřivdil, jeden konkrétní slib přece jen dala. V žádném případě nebude nijak omezovat výuku. Naopak, místo toho prodlouží prázdniny. Už abychom tu novou vládu měli! Určitě s jejím jmenováním na sebe začneme být hodní a všechno bude v pořádku.





