Jihoafrický imunolog o nové variantě covidu: Zatím ještě nepanikařte. Jděte se nechat očkovat!

27. 11. 2021

Channel 4 News, pátek 26. listopadu večer, od minuty 3.00:



Moderátorka: No, z Johannesburgu se k nám nyní připojuje profesor vakcinolog Shabir Mahdi, který vedl klinickou studii vakcíny Astra Zeneca na COVID-19 v Jižní Africe. Pane profesore, děkujeme, že jste se k nám dnes večer připojil. Mluví se o tom jako o zatím nejhorší variantě covidu. Takhle to také popisujete?

Profesor Shabir Mahdi, University of Witwatersrand: Dobrý večer, teoreticky by se tedy zdálo, že se jedná o variantu s větším počtem mutací, než bylo pozorováno v minulosti. Včetně mutací, které možná činí virus relativně méně citlivým na protilátku, která je indukována buď přenosem infekce, nebo některými vakcínami, stejně jako možným zvýšením přenosu viru, ale to jsou teoretické obavy. Ve skutečnosti v červenci tohoto roku v Jižní Africe existovala jiná varianta, která byla známá jako varianta C.1.2, která byla jakousi chimérickou variantou varianty beta a delta, a tato varianta byla na krátkou dobu také docela prominentní. Ale pak zmizela, takže si myslím, že ano, je důležité sledovat jaké jsou teoretické obavy, jak se ta varianta ve skutečnosti vyvíjí z hlediska její klinické relevance. Ale právě teď je předčasné dělat nějaké závěry podle toho, zda tato varianta bude konkurovat variantě delta, pokud by byla skutečně klinicky přenosnější. A odolná vůči protilátkové aktivitě, ale myslím, že i my. musíme mít na mysli, že je jasné, že rezistence vůči aktivitě protilátek nutně neznamená úplnou rezistenci vůči vakcínám. Dobrý večer, teoreticky by se tedy zdálo, že se jedná o variantu s větším počtem mutací, než bylo pozorováno v minulosti. Včetně mutací, které možná činí virus relativně méně citlivým na protilátku, která je indukována buď přenosem infekce, nebo některými vakcínami, stejně jako možným zvýšením přenosu viru, ale to jsou teoretické obavy. Ve skutečnosti v červenci tohoto roku v Jižní Africe existovala jiná varianta, která byla známá jako varianta C.1.2, která byla jakousi chimérickou variantou varianty beta a delta, a tato varianta byla na krátkou dobu také docela prominentní. Ale pak zmizela, takže si myslím, že ano, je důležité sledovat jaké jsou teoretické obavy, jak se ta varianta ve skutečnosti vyvíjí z hlediska její klinické relevance. Ale právě teď je předčasné dělat nějaké závěry podle toho, zda tato varianta bude konkurovat variantě delta, pokud by byla skutečně klinicky přenosnější. A odolná vůči protilátkové aktivitě, ale myslím, že i my. musíme mít na mysli, že je jasné, že rezistence vůči aktivitě protilátek nutně neznamená úplnou rezistenci vůči vakcínám.



Vakcíny stále odvádějí skvělou práci, včetně vakcíny Astra Zeneca, která nechrání před beta variantou, pokud jde o infekce a mírná onemocnění. Vakcína Astra Zeneca ale stále nabízí více než 80% ochranu proti závažným onemocněním. Je to proto, že existuje další rameno imunitního systému, které je relativně pevné. Když máte tyto mutace převážně ovlivňující vrcholový protein, hlavní je imunita T buněk, a velká část prevence závažných onemocnění je pravděpodobně více závislá na imunitě T buněk než na těchto mutacích, které více omezují aktivitu protilátek proti viru.



Moderátorka: Takže říkáte, že je předčasné panikařit. Odhaduje se, jak obtížné bude s tímto virem bojovat a svět začal jednat rychle. Spojené království zakázalo lety z Jižní Afriky a pěti dalších zemí v Africe. Právě jsme slyšeli, že Kanada oznámila, že cizí státní příslušníci cestující přes Jižní Afriku budou muset jít do karantény. Je to správně? Je to správná věc, aby to svět začal dělat?



Profesor Shabir Mahdi, University of Witwatersrand: Myslím, že je naivní, aby jakákoli země věřila, že zavedením omezení na hrstku zemí zabráníte dovozu variant. Vzhledem k množství provozu, který se vyskytuje mezi Jižní Afrikou a Indií, jako příklad, stačí několik cestovatelů, kteří se vydají do Indie, aby se tam setkali s širší rodinou, která pak pojede do Británie. Za poslední dva roky jsme se naučili jednu věc. A to je, že tento virus je schopen proniknout všude a je schopen rozšířit se po celém světě. Bez ohledu na typ omezení, která zavedete. Pokud nejste ostrovní stát, jako je Nový Zéland, který se doslova před tím uzavírá vůči ostatnímu světu. V minulosti se to nestalo. Ani tentokrát to nevyjde. Vidíme, že tato varianta již byla identifikována v Izraeli, v Belgii, v Hongkongu. Bylo by tedy pošetilé věřit a naivní věřit. že zastavením cestování do několika zemí nějak změníte, co se stalo za poslední dva roky, a zabráníte dovozu varianty.



Moderátorka: Takže to, co dělá Kanada, když zakazuje vstup cizím státním příslušníkům, kteří cestují přes jižní Afriku, to je naivní? Co bychom měli všichni dělat?



Profesor Shabir Mahdi, University of Witwatersrand: Musíme jednat přiměřeně. Musíme zaujmout přiměřený přístup k cestovatelům, včetně toho, že lidé by měli být očkováni, pokud očkovaní nejsou, nemělo by jim být dovoleno cestovat, navíc můžete učinit podmínku, aby si lidé nechali udělat rychlý test na antigen v době, kdy přijdou na letiště, než odcestují do jiné země, je to mnohem uměřenější přístup než věřit, že zabráníte importu viru, který se velmi úspěšně opakovaně šíří po celém světě v různých variantách.



Moderátorka: Když mluvíte o tom, že očkování je klíčové, pouze čtvrtina obyvatel Jižní Afriky je plně proočkovaná, Je to částečně problémem zemí, který známe od začátku? Zemi obviňovaných z hromadění vakcín?



Profesor Shabir Mahdi, University of Witwatersrand: Rozhodně, čím více viru cirkuluje v zemích, tím je pravděpodobnější, že se u vás objeví tento druh mutací. A bohužel v některých zemích, kde je značné procento lidí s oslabenou imunitou, tyto země bohužel povedou k vývoji podobných variant, jakých jsme nyní svědky. Takže hromadění vakcín v zemích s vysokými příjmy je určitě přispívajícím faktorem. Ale realita je taková, že tato varianta, tento virus bude pokračovat v mutacích s vakcínami nebo bez nich, pravděpodobněji, rychleji, bez vakcín než s vakcínami. Vakcíny jsou tedy důležité, ale neukončí to mutace, ke kterým dochází, ani vznik budoucích variant, včetně variant, které by se skutečně mohly stát rezistentními vůči vakcínám. A to se nemusí nutně stát v Jižní Africe nebo v Africe. Takové věci by se mohly stát i v samotném Spojeném království. Možná si také vzpomenete, že mutace alfa vznikla ve Spojeném království.



