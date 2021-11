Neočkovaní musejí omezit svůj sociální kontakt. Ale jak toho v ČR dosáhnout?

27. 11. 2021 / Bohumil Kartous, Jan Čulík, František Řezáč

Herec Miroslav Etzler po těžkém průběhu covidu vzkázal, že lituje, že se nenaočkoval. Zde jsou reakce: jen to hraje...jsou na nás domluvení, aby nás napíchali všechny...atd. Opravdu nevím, co s těmito lidmi. Ty nepřesvědčí, ani když jim umře půlka rodiny. Je mi to líto, napsal na Facebooku Vojta Landa:













Komentuje to Bohumil Kartous:



Pro určitou část společnosti se stal jakýkoliv argument svědčící pro očkování v podstatě irelevantní. To ale jinými slovy znamená, že je marné snažit se tuto část společnosti přesvědčit v diskusi. Ukazuje se, že to není možné.







Očkování nemá být povinné, nemělo by se přistupovat k tomu, aby kdokoliv proti vlastní vůli vakcinaci proti covidu podstoupil.





Je ale nezbytné, bezodkladně, aby každý, kdo se rozhodne se neočkovat, nesl za své rozhodnutí odpovědnost a omezil riziko z toho vyplývající, tedy vlastní nakažení ci nakažení někoho dalšího a možnou zátěž intenzivní zdravotnické péče.







A to lze pouze tak, že svůj sociální kontakt omezí na nutné minimum. A tuto izolaci je nutno přísně kontrolovat a vynucovat.





Zároveň je potřebné možnost změnit toto rozhodnutí s možností nechat se očkovat na náklady veřejných rozpočtů v čase.





Jinak není možné počítat s tím, že se v dohlédne době podaří vrátit se v maximální možné míře k běžnému životu.







Výskyt dalších variant koronaviru pouze posiluje potřebu vyžadovat vyšší míru společenské odpovědnosti restriktivně tam, kde nelze apelovat ani já solidaritu, ani na racio.





Jan Čulík: Jsem zvědav, kdo to bude v ČR kontrolovat a vynucovat, vzhledem k tomu, že státní infrastruktura je rozpadlá a nefunkční, policie nevyšetřuje smrtící lži o covidu na Facebooku a soudnictví je nestíhá, přestože způsobují lidem smrt, žádná pravidla se nevynucují a odcházející i nadcházející vláda se bojí učinit jakékoliv kroky, aby nenaštvala veřejnost. Raději nechají lidi umírat, to přece silně individualistické české společnosti nevadí, že nějací občané po stovkách umírají a budou umírat ještě častěji. Jak píše František Řezáč:





MY se chceme bavit, nakupovat na ty "Vánoce", popíjet u stánků svařák, vozit se na ruském kole. Kapitalismus zprznil křesťanský svátek hůř než bývalý režim. A ONI, ONI, ta vláda, ten Babiš, a teď i ten Fiala, ONI nám to kazí svými nařízeními. To je hlavní problé.









A bude hůř.



0