Hleďme ho, už zase...

26. 11. 2021 / Karel Dolejší

Vládní strana se na předsedkyni TOP09 domáhá veřejného uznání své vlastní absolutní neschopnosti.

Babišovo ANO žádá omluvu od předsedkyně TOP09 Markéty Pekarové Adamové - za vyjádření, podle nějž se dosluhující vláda údajně záměrně snaží předat nástupkyni pandemickou situaci v co nejhorším stavu.



Domnívám se, že v tomto případě se vládní hnutí domáhá omluvy oprávněně.

Hoši a děvčata z ANO to nejpíše schválně nedělají. To že tvrdošíjně a už po několikáté, nehledě na všechny předchozí zkušenosti vykoupené tisíci zbytečně zemřelých, zanedbali nástup nové pandemické vlny, nesvědčí o jejich zlomyslnosti nebo zákeřnosti.

Jsou skutečně tak totálně neschopní a nepoučitelní, že ani tentokrát nedokázali pochopit, co jim matematici a další experti pořád dokola opakují od samého začátku.

Že totiž šíření choroby probíhá v souladu s exponenciální funkcí, takže se na počátku může chvíli zdát, jako by nárůsty nových případů nebyly zase až tak významné. Ale to už virus ve skutečnosti zrychluje a velmi záhy se vymkne kontrole. Takže při rozjezdu každé další vlny jde především o čas a rychlé zavedení účinných protiopatření.

Jistý generál Komacubara si psával válečný deník během událostí v průběhu roku 1939 v Mongolsku, kterým Japonci říkají "Nomonhanský incident" a které spíše vešly ve známost jako bitva u Chalchyn Golu. Proti elitní pěší armádě Japonců nasadil Žukov na sovětské straně velké mechanizované útvary a den za dnem jim s nimi způsoboval zhruba 2 - 3 % ztráty. Téměř každý den si Komacubara do deníku zapisoval na závěr záznamu o událostech, že vše probíhá skvěle, vojáci jsou stateční - a utrpěné ztráty "bezvýznamné". Během čtyř měsíců byla jeho nejlepší pěchota na světě opotřebována mechanizovaným bojem do té míry, že se zhroutila.

To jistý Napoleon - který, když jsme u toho, prý také spával jen čtyři hodiny denně - povoloval svým podřízeným v bitvě všelijaké žádosti a požadavky, ale zásadně odmítal bavit se s nimi, jestliže ho žádali o strpění a o čas. Věděl totiž, že jestliže ztratí iniciativu, ztratí všechno.

Tento bezesporu naprosto zpozdilý názor z přelomu 18. a 19. století zaměnilo Babišovo hnutí za geniální představu, že pokud se nikdy pořádně nevyspíte, máte vždycky fůru času řešit veškeré problémy někdy později. Ať už se jedná o sérii fatálních nehod na železnici nebo rozbíhající se pandemii koronaviru, důležité není jednat zavčasu, ale zničit i poslední zbytky svého zdravého úsudku tím, že si zásadně nikdy neodpočinete. To totiž samo o sobě představuje nejlepší důkaz starostlivosti a kompetence politika.

S ohledem na právě uvedené uzavírám, že si Pekarová Adamová opravdu stěžuje neoprávněně. To že ANO nový rozjezd pandemie už poněkolikáté naprosto zaspalo vůbec není záměr, tím méně směřující zlomyslně od staré vlády k nové. To že tentokrát už někteří experti předpovídají i zhroucení dlouhodobě přetěžovaného systému zdravotní péče kvůli nepřiměřené zátěži není naschvál.

Mezitím se plánované jmenování nové vlády opět vzdálilo přinejmenším někam do poloviny prosince, protože nejlepší prezident zeměkoule se během léčení propitých jater od svých nesmírně důvěryhodných spolupracovníků nakazil COVIDem, takže opět nebude schopen úřadovat. Tíha odpovědnosti za to, co se teď v České republice děje, tedy plnou vahou dopadne na dosluhující vládu, nikoliv na nový kabinet.

Před našima před vraty sedává vládní ANO jako spokojený chrochtokopytník z dětské básničky Helenky Součkové prostě proto, že na víc rozhodně nikdy nemělo - a ani dodnes nemá.

