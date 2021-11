Nová varianta covidu není žádným překvapením, když bohaté země hromadí vakcíny

26. 11. 2021

Navzdory opakovaným varováním vedoucích představitelů ve zdravotnictví se nám nyní vrací naše selhání, pokud jde o dodávání vakcín lidem v rozvojovém světě. Byli jsme varováni - a máme to tady. Vzhledem k absenci masového očkování se covid nejen neomezeně šíří mezi nechráněnými lidmi, ale také mutuje, přičemž nové varianty se objevují v nejchudších zemích. Nyní hrozí, že se mutace vrhnou i na plně očkované lidi v nejbohatších zemích světa, tvrdí bývalý britský premiér Godon Brown.

Ve čtvrtek britské ministerstvo zdravotnictví varovalo, že varianta B.1.1.529 "Nu" je zatím nejsložitější a "nejznepokojivější", jaká byla zaznamenána. A přesto, že již bylo vyrobeno 9,1 miliardy vakcín a do konce roku se jich očekává 12 miliard - což by stačilo na proočkování celého světa - šlo o "závody ve zbrojení", které jsme mohli vyhrát.



V pondělí se na mimořádném zasedání sejde Světové zdravotnické shromáždění, rozhodovací orgán Světové zdravotnické organizace. Dozví se, že míra proočkovanosti v šesti zemích, na které se nyní vztahuje zákaz cestování do Velké Británie, je stále nebezpečně nízká - pod 40 % cílem, který byl stanoven na prosinec. V Zimbabwe se první vakcínou nechalo očkovat pouze 25 % a plně očkováno je pouze 19 % populace. V Lesothu a Eswatini, které se nechaly očkovat jednorázovou vakcínou Johnson and Johnson, bylo očkováno pouze 27 %, resp. 22 % obyvatelstva. V Namibii je toto číslo ještě nižší: 14 % očkovaných a pouze 12 % plně očkovaných.



Zatímco Jihoafrická republika dosáhla 27% proočkovanosti, její venkovské oblasti se často pohybují v jednociferných číslech a celý kontinent je oprávněně rozzloben, protože jeho vlastní snahy o očkování byly po dlouhé měsíce brzděny neokolonialismem Evropské unie. I když se propast mezi evropskými "majiteli" vakcín a africkými "nemajiteli" vakcín zvětšovala, EU trvala na zabavení milionů jednorázových vakcín Johnson & Johnson vyrobených v Jižní Africe a na jejich odeslání z Afriky do Evropy.



V červnu Boris Johnson slíbil, že on a země G7 použijí své přebytečné vakcíny k imunizaci celého světa. V září byl na summitu, kterému předsedal prezident Joe Biden, stanoven prosincový cíl pro 92 nejchudších zemí, a to proočkovanost dosahující 40 %. Po dvou a půl měsících je šance na splnění tohoto cíle přinejmenším v 82 z nich malá. Do čtvrtka USA, které se zasloužily o polovinu darovaných vakcín, dodaly pouze 25 % slíbených vakcín.



Aritmetika neúspěchu ve zbytku světa je ještě trapnější. Podle Airfinity dodala Evropská unie pouze 19 %, Velká Británie jen 11 % a Kanada pouhých 5 %.



Čína a Nový Zéland dodaly více než polovinu toho, co slíbily, ale jejich přísliby činily jen 100 milionů, resp. 1,6 milionu. Austrálie poskytla jen 18 % z toho, co nabídla, a Švýcarsko jen 12 %.



Výsledkem je, že i nyní jsou v zemích s nízkými příjmy plně očkována pouze 3 % lidí, zatímco v zemích s vysokými příjmy i v zemích s vyššími středními příjmy toto číslo přesahuje 60 %. Každý den je na každou vakcínu podanou jako první vakcína v nejchudších zemích světa podáno šestkrát více dávek jako třetí a posilovací vakcína v nejbohatších částech světa. Tato nerovnost v očkování je hlavním důvodem, proč WHO předpovídá dalších 200 milionů případů kromě dosavadních 260 milionů. A po pěti milionech úmrtí na covid se předpokládá, že v příštím roce může dojít k dalším pěti milionům a více.



Nejvíce zarážející je, že toto selhání politiky není způsobeno tím, že bychom měli nedostatek vakcín nebo výrobních zakázek na jejich zajištění. Problém nyní není ve výrobě (každý měsíc se vyrobí dvě miliardy dávek vakcíny), ale v nespravedlnosti distribuce. Nejbohatší země skupiny G20 mají takovou moc, že si monopolizovaly 89 % vakcín, a i nyní je pro ně plánováno 71 % budoucích dodávek. V důsledku toho se celosvětové agentuře pro distribuci vakcín Covax podařilo zajistit pouze dvě třetiny z dvou miliard vakcín slíbených chudším zemím.



Dobrou zprávou je, že náš lékařský génius zajistil, že nová varianta Nu byla rychle identifikována; je urychleně sekvenována; a pokud se ukáže, že je nejen přenosnější, ale i imunní vůči současným vakcínám, mohla by se potenciálně brzy objevit nová vakcína. Ale vzhledem ke kontrastu mezi úspěchem našich vědců a selháním našich světových vůdců může jen herkulovské úsilí, které začíná tento týden, rozptýlit obavy, že nové mutace mezi neočkovanými lidmi na nejméně chráněných místech přivedou covid do třetího roku - a dokonce do páté, šesté a sedmé vlny.



Můžeme jednat rychle. K dnešnímu dni je v zemích G7 k dispozici 500 milionů nepoužitých vakcín. Do prosince se toto číslo zvýší na 600 milionů a do února to bude 850 milionů vakcín, které mohou být odeslány do zemí, které je nejvíce potřebují. Při posledním sčítání mají USA 162 milionů dávek vakcín, které by mohly okamžitě dodat zbytku světa, a toto číslo se příští měsíc zvýší na 250 milionů; Evropa jich má v současné době ještě více: 250 milionů, což by do února mohlo přesáhnout 350 milionů. Velká Británie má 33 milionů vakcín - očekává se, že během příštích tří měsíců se jejich počet zvýší na 46 milionů.



