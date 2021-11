Co je to za lidi, ti dětští uprchlíci, přicházející do Evropy?

24. 11. 2021

Child refugee Lord Dubs (87) to European governments, urgently: Accept child refugees. They are CHILDREN. It is a question of HUMANITY! (interview in English) https://t.co/HT2tbW4Sz5 — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) October 19, 2020





BBC Radio 4, World at One, úterý 23. listopadu:

Dětský uprchlík lord Dubs (87), člen britské Horní sněmovny, původně chlapec Alf Dubs ze Zlína, urgentně evropským vládám:(české titulky)Na každém obrázku lidí, kteří se plaví přes kanál La Manche do Anglie nacpaní do chatrných nafukovacích člunů, jsou děti. Letos připlulo přes moře do Anglie zatím více než 25 000 lidí a síť Kent Refugee Action Network uvádí, že každý desátý uprchlík je dítě bez doprovodu rodičů. Nyní je jich tolik, že britská vláda zavádí povinný systém, který přinutíkomunální úřady v celé zemi najít pro ty děti vhodné ubytování. Mnoho z nich bylo ubytováno v penzionech v Kentu. Fran je pěstounkou v hrabství Somerset a stará se tam o dětské žadatele o azyl bez doprovodu rodičůObecně se jim prostě stalo něco, s čím se dostali do problémů. Může to být jen situace válečného typu. Kluci se chovají, když je jim třináct, čtrnáct, patnáct, určitým způsobem. Riskují a dělají různé věci a opravdu je zajímají práva Kurdů. Protože tu mám několik kurdských chlapců, použiji své kurdské chlapce jako příklad.