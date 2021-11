Hallo!

Nechápu, proč ten jeho pořad OVM se odehrává v pitomé kukani a všichni mají roušky. To nemají v televizi dost místa?







Sleduju každou neděli v poledne v bavorské televizi BR diskusní pořad Nedělní stůl štamgastů, který je vtipně zasazen do jakési hospody U studnaře, sedí dál od sebe a bez roušek.







Je to vůbec vtipně dělané, nejsou tam jen politici, ale umělci nebo sportovci jakoby zástupci obyčejných lidí.







Je to svěží a ne nudné, jako ten Moravec. ten musí mít někde tlačenku. Určitě by byl někdo lepší a mladší, třeba Linda Bartošová.







O politické tendenčnosti nemluvě.







To je typický zástupce "pražské kavárny", jako Witowská a další. Vůbec nechápu, proč je Moravec taková "hvězda", prý moderoval i ceny Thálie.







ČT je zamrzlá, ještě jdou ty Regiony, kde hovoří normální lidi.







Docela chápu Lindu B., že se jim na to vyflákla











PS. V druhé části nedělních OVM byli dosavadní ministryně pro místní rozvoj a za nastupující vládu Stanislav Polčák. Stavební zákon. Stručně: Nový přesunuje většinu pravomocí na centrální úřad, bere je z obcí. No to to trvalo. Každý, kdo stavěl nebo vidí do sítí kamarádů v obcích, ví, že se dá všechno podplatit. Proto si drzí stavebníci klidně dovolí stavět na černo a pak si to od kamarádů a kamarádek dají dodatečně schválit. Navíc, ti obecní notáblové (not ables) nemají tušení o architektuře či koncepcích. Na vesnicích vznikají kolonie ohyzdných "paneláků na ležato", desítky kůlen s šikmou střechou na jednom místě či bungalovů, které se do venkovského prostředí vůbec nehodí. Hlavně kolem Prahy. Ale i kolem Plzně. Příklady Lhota u Plzně, Radobyčice, Červený Hrádek, Třemošná, Bolevec atd. Ty hrůzy tady zůstanou na léta. Stejně, jako podnikatelské baroko z devadesátek. Ať žije svoboda, každej si za svý může postavit co chce. A ta pakáž, která tohle umožnila, se dere k moci. Víme, komu sloužili a sloužit budou...