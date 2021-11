Tisková zpráva:

Konec pěti různým profilům na sociálních sítích. Piráti v Evropském parlamentu prosadili interoperabilitu služeb

24. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

Blíží se změna pravidel na Internetu, která zásadně ovlivní technologické giganty i koncové uživatele. Nová pravidla mají za cíl narovnat konkurenční prostředí na on-line trzích a omezit dominantní postavení digitálních obrů. Výbor pro vnitřní trh dnes schválil kompromisní návrh, podle kterého budou muset technologičtí giganti například u služeb, jako jsou sociální sítě, umožnit propojitelnost za podmínek, jaké mají sami k dispozici. Fotky nebo příběhy, které uživatelé již teď sdílí ve stejný moment se svými přáteli na Facebooku a Instagramu by tak díky interoperabilitě mohli sdílet jedním kliknutím i na dalších platformách.

„Pokud chceme skutečně na digitální trhy navrátit konkurenční prostředí, podmínka interoperability služeb je zcela klíčová. Jsem rád, že se mi podařilo tuto podmínku nakonec prosadit i pro sociální sítě a komunikační platformy. V budoucnu by tak uživatelé měli mít možnost komunikovat se svými přáteli napříč platformami bez toho, aniž by na každé z nich museli mít založený účet. Ostatně na to jsme zvyklí už třeba u e-mailu,” komentuje vývoj místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja, který na aktu o digitálních trzích pracuje jako stínový zpravodaj ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

„Odhlasovaný text rovněž zakazuje cílení reklamy na základě citlivých osobních údajů jako je rasová nebo etnická příslušnost, náboženské vyznání, politická příslušnost nebo sexuální orientace. Ostatně Facebook už na své platformě takový zákaz představil. Začne platit od ledna příštího roku. Je dobře, že technologičtí giganti naši práci ostře sledují a rychle na ni reagují,” dodává Kolaja.

Akt o digitálních trzích nastavuje pravidla pro žáby na prameni, tedy technologické giganty, které mají dominantní postavení na trhu a brání menším hráčům ve vstupu na trh. Jedná se o firmy v evropském hospodářském prostoru, které mají dle pozice Evropského parlamentu například roční obrat v rámci Evropského hospodářského prostoru v hodnotě alespoň 8 miliard EUR.

„Evropská komise původně navrhovala nižší limit obratu a já jsem navrhoval tuto hranici ještě snížit. Regulace, která cílí jen na americké firmy jako Facebook, Google nebo Apple by totiž podkopávala potenciál regulace některých současných a budoucích technologických gigantů, případně evropských provozovatelů, která má za cíl zabránit nekalým praktikám vůči uživatelům a obchodním partnerům. Konečná hranice vyplyne až na základě jednání s Radou,” vysvětluje Kolaja.

Evropský parlament i Rada Evropské unie se blíží v projednávání pravidel ke konci. Dnes návrh Parlamentu prošel Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů v Evropském parlamentu a ve čtvrtek o něm budou hlasovat rovněž i ministři v Radě pro konkurenceschopnost (COMPET). Po schválení pozice Evropského parlamentu na plénu se projednávání následně přesune do trialogu.

