22. 11. 2021 / Jan Paul

Ve středu 17. listopadu byl ve 14 hodin U Sovových mlýnů před Museem Kampa odhalen unikátní cyklus výtvarníka a redaktora Revolver Revue Viktora Karlíka „Hlasy z podzemí“. Jde o soubor litinových poklopů na kanály s citacemi Marcela Duchampa a třinácti vybraných básníků spjatých s Prahou. Kolář, Hanč, Hejda, Stankovič, Kabeš, Jirous, Vodseďálek, Bondy, Krchovský, Zajíček Kremlička, Topolové a další. Kanály jsou profánní záležitost, po jejich poklopech se šlape, a také tuto symboliku přenesl Karlík do svého díla, vždyť většina ze jmenovaných, a na poklopech citacemi zpřítomněných osobností, to neměla za normalizace vůbec jednoduché. Poklopy kanálů jsou jejich hlasy z podzemí, ale i pomyslné hvězdy na chodníku slávy. To je symbolika o to výstižnější, oč stále více je vyprazdňovaný smysl toho, co tehdy znamenal listopad roku 1989. Karlíkův tvůrčí vzkaz nejen k letošním oslavám sedmnáctému listopadu je naléhavý.