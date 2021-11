Что делать?

18. 11. 2021 / Jiří Hlavenka

Jen pár nápadů do diskuse, protože sám nevím:

1) Důsledně/plošně testovat, trasovat, karanténovat... Mám obavy, že na tohle už je pozdě - že to je něco jako když je barák v plamenech a dozorující důstojník vyhlásí, že je potřeba zkontrolovat, zda jsou v budově správně vyvěšeny protipožární předpisy. Trasování, což je v teorii ten nejdůležitější krok po testování, není kapacitně realizovatelné už vůbec. Výskyt je zcela plošný s vysokou hustotou; plošné otestování není též kapacitně možné.

2) Zmobilizovat všechny zdravotnické rezervy, co nejdřív (tedy teď hned), být připraven - jak jen to je možné - než vlna dorazí do nemocnic, jako že dorazí. Soustředit se na damage control.



3) Proti šíření nedělat nic dalšího než to co je. Vím, že tohle zní totálně nesmyslně (a nejspíš to i je hloupost) vzhledem k číslům, nicméně podle některých údajů a analýz, které mám, už jsme blízko jakéhosi infekčního nasycení populace, tedy "kdo to mohl, to už dostal / nebo má odolnost / nebo stejně během pár dní dostane". Dávám spíš pro úplnost a k diskusi.



4) Krátký, ale totální lockdown (např. na týden). Tedy zavřít zcela vše, co jde, "nakoupit si na potraviny a týden se s nikým nesetkat". Nechat pochodně trochu vyhasnout. Ekonomické i další škody týdenního lockdownu jsou snesitelné. Není to žádné trvalé řešení, ale sražení čísel, která po uvolnění zase (bohužel) začnou vybíhat nahoru. Ale aspoň to bude znamenat rozložení zátěže pro zdravotnický systém.



5) A rada pro nás: prostě se chovat co nejzodpovědněji. Nechodit do hospod, kdekoli v kontaktu s lidmi mít kvalitní a čerstvé respirátory, hlídat si příznaky, přesunout se do home office, kde to je jen možné. Nedělat zbytečné haury. Opět jen jako rozložení zátěže, ne jako všespásné řešení.



Poznámka: nesrovnávejme dnešek s předchozí vlnou, protože toto je svým způsobem "nový virus". Je výrazně agresivnější; co zabralo na jaře, teď nezabere, protože stačí daleko menší/letmý kontakt k šíření. Je to vidět i ze strmosti růstu - je cca o polovinu vyšší než na jaře, tedy viru trvá kratší dobu, než se rozhoří požár.



Poznámka 2: nezmínil jsem očkování. To je samozřejmost, ale je to mid-term pomoc, ne okamžitá. I kdyby se teď lidé v dobrém smyslu slova "zbláznili" a šli se masově naočkovat, tak s kapacitou co máme, je to na měsíc a něco, plus náběh imunity = jsme někde v půlce ledna - jestli dobře.



