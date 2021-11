17. listopad jako svátek (filozofického) pragmatizmu

16. 11. 2021 / Boris Cvek

Máme tu zase 17. listopad. Výročí boje za svobodu a demokracii. Co to vlastně je ta svoboda a demokracie? Před těmi 32 lety to bylo jasné: chceme to, co mají na Západě. Jak toho ale dosáhnout a co to vlastně je, čeho chceme dosáhnout?







Je svoboda bezmocný stát, který neumí čelit organizovanému zločinu? Nebo přímo je tím zločinem ovládán? To bychom asi měli jít spíše na Východ. Je demokracie hlasování špatně informovaných voličů, kteří jsou manipulováni státní propagandou? To je Rusko, možná už i Maďarsko. A teď si vyzkoušejme, abychom šli v souladu s dobou, tohle: ve skutečně svobodných zemích, kde panuje nejlepší demokracie, je vysoká proočkovanost proti covidu. V Rusku nikoli, ale stejně tak v zemích, které dříve patřily v Evropě do sovětského bloku.