Je globální ekonomika připravena na konec levných peněz?

19. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

Nezbytné protiinflační kroky centrálních bank mohou vyvolat prasknutí současné tržní bubliny, která je ještě všeobecnější a větší než realitní a úvěrová bublina prasklá v roce 2008.

V roce 2009, když jsem se zeptal, proč Citibank dál agresívně půjčovala i na pokraji prasknutí bubliny na americkém trhu s bydlením a kreditem, Chuck Prince slavně prohlásil, že dokud hudba hraje, musíte stát a tančit. Jak rychle ale hlavní světové centrální banky zapomněly na Velkou ekonomickou recesi z let 2008-2009, která vznikla, když skončil tehdejší koncert hudby levných peněz. Kdyby si to pamatovaly, už dávno by mezitím omezily současné kolo masivní tvorby likvidity a ultranízkých úrokových měr, napsal Desmond Lachman.

Pokud někdy hrála hudba levných peněz, musí to být dnes. V reakci na pandemii COVIDu-19 hlavní světové centrální banky nejen že udržovaly nejvolnější podmínky měnové politiky. Pustily se do masivního nákupu dluhopisů v bezprecedentním rozsahu, který navýšil jejich agregátní účty během posledních osmnácti měsíců o ohromujících 10 bilionů dolarů.

S takovým množstvím likvidity přicházející na světové finanční trhy a když investoři zoufale hledají zisky, není se čemu divit, že nyní čelíme globální cenové a kreditní bublině "všude", jež je ještě dalekosáhlejší než předchozí americká realitní a úvěrová tržní bublina.

Mezi nejznepokojivější aspekty dnešní všeobecné bubliny patří fakt, že ceny amerických akcií jsou nyní tak vysoko, jak to bylo dříve zaznamenáno jen jednou za posledních sto let. Také by mělo znepokojovat, že ceny bydlení v USA jsou nyní i po opravě o inflaci ještě vyšší, než byly na počátku krize realitního trhu v roce 2006. Stejně tak bychom si měli dělat starosti ohledně masivního množství půjček, které byly poskytnuty s nízkým úročením klientům jak v pokročilých, tak ve vznikajících tržních ekonomikách, s pochybnou schopností splácet. A to nemluvím o spekulativní horečce na trzích s exotickými aktivy jako kryptoměny a NFT.

Pro hlavní světové centrální banky je solí do rány, že jejich udržování zvlášť volné měnové politiky i když světová ekonomika procházela oživením přispělo k návratu inflace na úroveň, jakou jsme v posledních třiceti letech nezažili. Proto se stalo jen otázkou času, kdy světové centrální banky budou nuceny zvýšit své sazby, aby zabránily proměně současné inflace ve vytrvalý trend.

Zdá se, že současné bubliny týkající se cen aktiv a úvěrového trhu byly postaveny na předpokladu, že současné mimořádně nízké úrokové míry budou trvat věčně a že světové ekonomické oživení nebude přerušeno. To velice zvyšuje pravděpodobnost, že tyto bubliny prasknou, když hlavní světové centrální banky ukončí programy nákupu dluhopisů a začnou zvedat úrokové sazby. Vyvolává to rovněž možnost, že tyto bubliny mohou prasknout, pokud zakusíme znatelné ekonomické zpomalení v Číně nebo významnou krizi na trhu s dluhem rozvíjejících se zemí.

V roce 2008 byli tvůrci globální ekonomické politiky zcela nachytáni na švestkách, když praskla americká bublina na realitním a úvěrovém trhu. S tolika známkami toho, že jsme nyní uprostřed globální všeobecné tržní bubliny epických rozměrů, tvůrci světové ekonomické politiky nemají žádnou výmluvu, proč být špatně připraveni na ekonomické dopady prasknutí současných bublin.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

