Další obrázky z Polska...

16. 11. 2021

V Polsku byl zabit kněz. Strana Právo a spravedlnost už ví, kdo je vrahem: Donald Tusk a komunita LGBT. Je důležité si připomenout, že vrah primátora Gdańsku, který byl zatčen okamžitě, protože primátora zabil na jevišti, a který otevřeně přiznal, že primátora usmrtil, protože nenávidí stranu Občanská platforma (díval se na příliš mnoho nenávistných videí strany PiS) stále ještě nebyl odsouzen. It's worth to remember that a killer of Gdańsk president Paweł Adamowicz, who had been captured instantly, as he killed him on stage and who openly said he did it because he hates Platforma Obywatelska (he watched too much PiS propaganda) still hasn't been sentenced. — Tomasz Oryński (@TOrynski) November 16, 2021 Další děsné věci: Další děsné věci:



"Nepřátelé útočí na naše východní hranice, činitelé EU nás ohrožují sankcemi za obranu polské suverenity, opozice se snaží Polsko zničit zevnitř. Je načase se začít intenzivně modlit, jako v roce 1920. Čas vtrhnout do nebe na přímluvu sv. Andrzeje Bobola, stejně jako v roce 1920! Poláci, budujme společenství modlitbou!" doporučila krakovská ombudsmanka pro školství.



Šéf Strany Právo a spravedlnost Kaczyński řekl v interview, že není jasné, zda člověk způsobuje globální oteplování.

https://t.co/NeQpnZwEuW@AmazonNewsPL sacked a trade union representative under some fake pretext: she was too good at fighting for the worker's rights and came to work on her day off because her colleague died at work.



Why I am not surprised? — Tomasz Oryński (@TOrynski) November 16, 2021

Kaczyński is calling for national unity like he wasn't the most divisive politician in Poland calling the opponents "the worse kind of people", "traitorous snouts" and dragging the politics far right, towards fascism. It's as funny as, say, a nazi calling for tolerance. https://t.co/TH4fcfRcQK — Ziemowit Szczerek (@ZiemowitSzcze11) November 16, 2021

Something very bad is reportedly happening at the Poland-Belarus border! Belarusian soldiers are pushing migrants onto the fence. A woman is heard shouting, someone is using gas, Polish and Belarusian soldiers are shouting at each other. A lot (!) of swearing. pic.twitter.com/uZnPiQNbmp — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

Firma AmazonNewsPL vyhodila odborářku na základě falešné záminky: příliš efektivně hájila práva zaměstnanců a přišla do práce v den, kdy měla volno, protože její kolega v práci zemřel...Kaczynski volá po národní jednotě, jako by nebyl politik, který nejvíce v Polsku vyvolává konflikty. Oponenty charakterizoval jako "nejhorší lidi", "zrádné rypáky". Kaczynski táhne polskou politiku do fašismu. Je to asi tak zábavné, jako kdyby nacista požadoval toleranci.Něco děsivého se děje na polsko-běloruské hranici. Běloruští vojáci tlačí migranty na plot. Je slyšet, jak nějaká žena kříčí, někdo používá plyn, polští a běloruští vojáci na sebe řvou. Sprosté nadávky.

V neděli poškodili neznámí pachatelé pět osobních automobilů patřících "Lékařům na hranici", organizaci polských dobrovolníků, kteří poskytují naléhavou pomoc migrantům na polsko-běloruské hranici.



On Sunday, unknown perpetrators damaged five passenger cars belonging to the "Medics on the Border"- a group of Polish volunteer medics providing emergency aid to migrants at the Poland-Belarus border. Local police officers are investigating the casehttps://t.co/OXSO7wutFX — Wyborcza in English (@WyborczaEnglish) November 15, 2021







"Jsem Nidal Ibrahim z Aleppa. Je mi 37 let a umírám." Syrský učitel a otec tří dětí mezi tisíci uprchlíků uvízlých na bělorusko-polské hranici vypráví svůj příběh.



Program polské veřejnoprávní televize na nedělí:

10.25: kuchař - celebrita navštěvuje kuchyně v klášterech

10.55: Slovo na neděli (pořad o evangeliích)

11.00: Mše svatá

11.55: Mezi nebem a zemí

12.00 Polední modlitba

12.15: Mezi nebem a zemí (pokračování)

12.50: Dokumentární film o kardinálu Wyzsinském...



