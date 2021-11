Energetická chudoba II.

18. 11. 2021 / David Marenčák

čas čtení 5 minut

V prvním díle jsem psal o tom, co znamená být energeticky chudý organizačně, prakticky a sociálně. V tomto textu se budu, jak jsem slíbil, věnovat tomu, co to znamená pro reálný každodenní život, pro duševní i fyzické zdraví. Co znamená nemít možnost ani uvažovat o tom, co je často terčem kritiky coby „zpovykanost“ - topit tolik, aby se člověk doma cítil pohodlně a dobře v trenkách a tílku, ať už je to stupňů osmnáct nebo pětadvacet. V prvním díle jsem psal o tom, co znamená být energeticky chudý organizačně, prakticky a sociálně. V tomto textu se budu, jak jsem slíbil, věnovat tomu, co to znamená pro reálný každodenní život, pro duševní i fyzické zdraví. Co znamená nemít možnost ani uvažovat o tom, co je často terčem kritiky coby „zpovykanost“ - topit tolik, aby se člověk doma cítil pohodlně a dobře v trenkách a tílku, ať už je to stupňů osmnáct nebo pětadvacet.

Pokud vás v souvislosti s energetickou chudobou napadají fráze o změkčilosti dnešní doby, o tom, jak pěstovat otužilost nebo že stačí navléknout další svetr či moderně archetypální obrazy saunově přetopeného panelákového bytu, pak bohužel musím konstatovat, že nic nevíte a nic nechápete.

Před chladem v domácnosti vyvolaným absencí topení vás neochrání libovolná vrstva a počet konvenčního oblečení. Můžete na sebe nasoukat tolik párů ponožek, kolik chcete, ale pokud se zrovna nevěnujete intenzivnímu úklidu či jinému fyzickému pochybu v rámci čtyřech zdí, zima a vlezlý, obvykle vlhký chlad vás stejně dožene.

Když sedíte, neprodukuje váš metabolismus a svaly dost tepla a tepu k prohřátí krví nohou a rukou. Sedět u počítače a pracovat, nebo dělat cokoli jiného, je nesmírně obtížné. Zkřehlé prsty jsou pomalé a studené nohy se hlásí o pozornost, ať už se věnujete duševně čemukoliv.

Bez ohledu na stravu či životosprávu, kterou jako chudý s velkou pravděpodobností také nemáte optimální, si časem možná vypěstujete větší odolnost vůči nachlazení, rýmičkám a jiným virovým onemocněním (ale možná taky ne a kapesníky odložíte až na jaře).

Čemu ale neutečete, jsou revmatické, prochladlé klouby, záněty močového měchýře, ledvin a výrazně větší únavové stavy, pokud spíte při teplotách 10-15 stupňů. Rozdíl vydatnosti spánku v chladu a přiměřené teplotě do 17 stupňů je každému, kdo to nezažil, až k neuvěření. Když se ráno budíte s párou u pusy, musíte se v takové teplotě převlékat a nějaký čas fungovat, zátěž je to obrovská. Srovnatelná s celodenním pochodem, pokud to není jen jedna nahodilá noc, ale týdny až měsíce v kuse.



Není to nic, co by se samo o sobě nedalo vydržet, ale pomněte, že je to jeden aspekt z několika desítek až set větších náročností, které na vás chudoba klade.

Místo odpočinku budete drkotat zuby, vymýšlet, kam se schoulíte, nebo se tisknout k vychládajícímu, na chvíli puštěnému topení.



Vaše motivace cokoli dělat, jak fyzicky, tak duševně, se bude blížit bodu mrazu. Do ničeho se vám nechce a navzdory odhodlání se vám do mysli a vědomí budou opakovaně vkrádat myšlenky na prožívané fyzické strádání chladem a tomu, jak z něj uniknout. Jakákoli soustředěnost vezme zas své. I když se vám podaří u činnosti setrvat, produktivita a výkonost nebude nikterak závratná.

Všechny běžné a snadné činnosti jsou v trvalém chladu náročnější, pomalejší, namáhavější.

Dlouhodobě se to podepíše na vaší kondici, náladě i rozpoložení. O nějaké bolehlavy, únavy, vyčerpávání z vypětí, rozmrzelost, naštvanost či melancholii až depresivní stavy nebude nouze. Zvlášť když si od paneláčníka či někoho z rodinného domu s podlahovým vytápěním vyslechnete, že jste jen rozcapení, když si po dvanáctce ve výrobní hale s venkovní teplotou nemůžete doma jen číst v posteli zachumlaní pod třemi dekami.



Zdravotní dopady jsou zdánlivě banální a léčitelné, ovšem nikoli, pokud je expozice příčinných podmínek dlouhodobá až trvalá. To potom přecházíte v chronické a závažnější stavy, o řád více poškozující důsledky. Jedny antibiotika doberete, pálení, bolesti, horečnaté a zimničné stavy zmizí, ale po týdnu či dvou je máte znovu a ta další léčiva ani další neschopenka ve stejných podmínkách už nezabírají a z týdne dvou máte tři nebo čtyři. A protože už vaše standardní mzda nepostačuje k naplnění základních životních potřeba života, jak na tom bude asi krácená neschopenka? Těžko stejně nebo lépe, že?

A tomu všemu rozhodně nepomůže rozšířený omyl rozdílů pocitových teplot vyvolaný tepelným zářením. Při teplotách vzduchu 10-15 stupňů subjektivně mylně vnímáte, že stejných 15 venku je teplejší, než 15 doma, protože venku máte dotaci tepelného slunečního záření. A to právě vlivem absence tepelného záření, které je venku vyšší než doma. Mnoho lidí pak urputně větrá v bláhové naději, že tím ohřejí vnitřek domu, ale ve skutečnosti si ho ochlazují.

Ne nadarmo používáme frázi „teplo domova“ jako základní atribut lidské spokojenosti a základní životní potřeby. Pokud ho nemáte, vaše možnosti regenerace, odpočinku a kvalitního života se drasticky snižují. To ale nikoho z přetopených kanceláří redakcí nezajímá, tam se od stolů kouří a potí v úsilí sypání chvalozpěvů, jak dobře si žijeme. Pana novináře Honzejka také asi nikdy celou zimu nezábly nohy, protože definitivním potvrzením kladného vývoje české společnosti podle něj je, že v legendárním pajzlu mají čisté toalety a komu je tato metrika málo, je idiot a vůl.









0