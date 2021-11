Kenneth Clarke: Británie je nebezpečně blízko změně ve "zvolenou diktaturu"

19. 11. 2021

čas čtení 1 minuta





https://t.co/ElSuwESBMq — Laurence Unboxed (@Laurence_in_EU) November 18, 202

Za vlády Borise Johnsona je Británie nebezpečně blízko situaci, kdy by se mohla stát "zvolenou diktaturou", konstatoval nestor britské Konzervativní strany, ministr financí, spravedlnosti a držitel dalších funkcí ve vládě Margaret Thatcherové, a inteligentní konzervativní premiér, jehož Británie nikdy neměla, Kenneth Clarke.



Clarke označil způsob, jímž Johnson reaguje na konflikty způsobené brexitem, za absurdní. Ostře kritizoval Borise Johnsona za porušování ústavy. Konstatoval, že za jeho vlády je Konzervativní strana "více nacionalistická než kdykoliv za celý můj život". Za vlády Borise Johnsona je Británie nebezpečně blízko situaci, kdy by se mohla stát "zvolenou diktaturou", konstatoval nestor britské Konzervativní strany, ministr financí, spravedlnosti a držitel dalších funkcí ve vládě Margaret Thatcherové, a inteligentní konzervativní premiér, jehož Británie nikdy neměla, Kenneth Clarke.Clarke označil způsob, jímž Johnson reaguje na konflikty způsobené brexitem, za absurdní. Ostře kritizoval Borise Johnsona za porušování ústavy. Konstatoval, že za jeho vlády je Konzervativní strana "více nacionalistická než kdykoliv za celý můj život".



"Johnson zuří, kdykoliv se snaží soudy nebo parlament jednat. Jako zvolený premiér si Johnson myslí, že nikdo nemá právo zasahovat do jeho rozhodnutí, řekl Clarke v rozhovoru pro New European. ZDE





Johnsonova ministryně vnitra Priti Patel nenápadně včlenila novou klauzuli do zákona o britském občanství. Nová klauzule jí dává možnost zbavit britské občany, i retrospektivně, jejich britského občanství bez udání důvodu a aniž by o tom postiženého občana musela informovat.



So you were an EU citizen who spent months and thousands of pounds to get British citizenship to feel safe in the UK after Brexit?



Haha, you fool! (that's a loose translation of what she says, probably). https://t.co/wUjnAVRKAm — Tomasz Oryński (@TOrynski) November 18, 2021

£100,000 per asylum seeker - in a hugely complex operation simply to placate racists and make Patel look good pic.twitter.com/Fa9wfRPaTQ — Otto English (@Otto_English) November 17, 2021

Zároveň chce Priti Patel deportovat uprchlíky přicházející do Británie do Albánie, kde by se měly zpracovávat jejich žádosti o azyl, napsal list Times. Albánie to důrazně popřela.







0