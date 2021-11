Jak česká média dál lidem způsobují smrt

18. 11. 2021

čas čtení 6 minut





Jan Čulík: Není možno kvůli vyváženosti dávat pět minut panu židovi a pět minut panu Hitlerovi. Sdělovací prostředky musejí sdělovat ověřená fakta a pokud někdo plácá nesmysly, musejí to uvádět na pravou míru. Bylo to destabilizující i v normální situaci, ale v pandemii je to naprosto vražedné. Právě v důsledku zmatenosti české veřejnosti se šíří nákaza tak rychle a umírá tolik lidí. Český stát je naprosto rozložený a úřady trestně nestíhají lži a dezinformace, šířené na sociálních sítích.



Nejnovějšími nesmysly jsou, že umírají a v nemocnicích leží prý jedině očkovaní. Je to absolutní hloupost, je tomu přesně obráceně. Jiným nesmyslem je, že západní kapitalistické farmaceutické společnosti vydělávají miliony tím, že nám, bezbranným občanům České republiky, vnucují smrtící vakcínu. Přitom firma AstraZeneca až do nynějška prodávala svou vakcínu jen za výrobní cenu, naprosto bez zisku, a firma Pfizer nyní rozhodla poskytnout svou novou pilulku proti covidu (má nahradit vakcínu) 95 zemím světa zadarmo. Firma Merck už to učinila před časem.



Píše Josef Švéda: Není možno kvůli vyváženosti dávat pět minut panu židovi a pět minut panu Hitlerovi. Sdělovací prostředky musejí sdělovat ověřená fakta a pokud někdo plácá nesmysly, musejí to uvádět na pravou míru. Bylo to destabilizující i v normální situaci, ale v pandemii je to naprosto vražedné. Právě v důsledku zmatenosti české veřejnosti se šíří nákaza tak rychle a umírá tolik lidí. Český stát je naprosto rozložený a úřady trestně nestíhají lži a dezinformace, šířené na sociálních sítích.Nejnovějšími nesmysly jsou, že umírají a v nemocnicích leží prý jedině očkovaní. Je to absolutní hloupost, je tomu přesně obráceně. Jiným nesmyslem je, že západní kapitalistické farmaceutické společnosti vydělávají miliony tím, že nám, bezbranným občanům České republiky, vnucují smrtící vakcínu. Přitom firma AstraZeneca až do nynějška prodávala svou vakcínu jen za výrobní cenu, naprosto bez zisku, a firma Pfizer nyní rozhodla poskytnout svou novou pilulku proti covidu (má nahradit vakcínu) 95 zemím světa zadarmo. Firma Merck už to učinila před časem.





Narazil jsem teď v médiích na jistého akademika, imunologa Drbala z Přírodovědecké fakulty UK, který šíří polopravdy a nepravdy ohledně očkování.



Vím, že například prof. Hořejší často s některými svými kolegy občas polemizuje, myslíš, že by mohl ze své pozice fundovaného vědce napsat nějakou polemiku? Nebo tě ještě někdo napadá?



Je strašně nebezpečné, že to pochází od člověka, který se živí vědou.



Vystoupil v pořadu Události, komentáře a byl s ním taky rozhovor na Novinkách. Samozřejmě je to taky selhání těch novinářů. V ČT s ním alespoň polemizoval biochemik Jan Trnka, ale na internetu se šíří sestříhané video toho jeho vystoupení.



ČT:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3399586-zavest-lockdown-pro-neockovane-odbornici-a-politici-se-neshodnou



Zkrácená verze:

https://youtu.be/Fswe-B6xuUM



Novinky:



https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/imunolog-drbal-netestovanim-ockovanych-vlada-vedome-siri-infekci-covidu-40378208



Citát:

Spíš než o plošné naočkování populace by se vláda měla snažit zabránit tomu, aby lidé neumírali kvůli podcenění lékařské péče, řekl.



Píše Václav Hořejší:



Karel Drbal začínal jako student v mě laboratoří a pracoval v ní asi 15 let.



Nechápu, co se s ním stalo, že říká takové nesmysly.



Tady je můj recentní rozhlasový duel s ním:



https://plus.rozhlas.cz/odstupujici-vlada-se-mela-zachovat-odvazne-a-zavest-povinne-ockovani-tvrdi-8620624



V příloze uvádí na pravou míru jeho omyly z jiného rozhovoru (https://echo24.cz/a/SBmGM/drbal-stat-nesmi-menit-podminky-pouzivani-vakcin-to-se-ale-deje) výborný prof. J. Trnka.



Tady je duel Trnky a Drbala (důležitý je úplný konec, kdy Trnka uvádí na pravou míry ty nesmysly):



https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3399586-zavest-lockdown-pro-neockovane-odbornici-a-politici-se-neshodnou



Já jsem protestoval u redaktora Kubaly, že pozval do Události a komentářů právě takového hosta, ale zřejmě je v tom nevinně (řada jiných pozvaných rozumných lidí neměla čas) - viz jeho mail:



**********************************



13.11.2-21



Vážený pane profesore,



děkuji za e-mail i za postřehy k obsahu vysílání.



Ve včerejším pořadu jsme se chtěli podívat na aktuální situaci v republice očima odborníků - popsat současný stav, jeho příčiny i motivaci jednotlivých částí obyvatel. Proto jsme se chtěli dotknout i postojů lidí, kteří odmítají vakcinaci, nebo váhají, jestli se nechat očkovat.



Na úrovni vedení redakce jsme poměrně zevrubně diskutovali o typovém složení hostů, jakým způsobem postihnout všechny klíčové aspekty dneška, popsat pozice hlavních skupin rozdělené společnosti. Hlavním výsledkem této porady bylo zadání zajistit hosty, kteří budou schopni tyto nálady a názory vystihnout, popsat a zároveň jejich vystoupení nebude prezentací nepravdivých názorů a škodlivých teorií o alternativním přístupu k řešení epidemie. To byl mimo jiné postup, který jsem od začátku prosazoval s jinými kolegy i já.



Na základě tohoto požadavku vypracovala vědecká redakce seznam možných kandidátů na účast v daném pořadu. Jako pokaždé - ne všichni mohli pozvání přijmout, výsledkem tedy byla sestava, která se včera sešla v Událostech, komentářích. Podle informací, které jsem dostal při přípravě pořadu, to měla být skupina odborníků pohybující se v rámci dominantního vědeckého přístupu k vakcinaci - i když někteří možná mají pochybnosti, jestli očkovací látky mají tak velkou účinnost, jakou vědci na začátku roku předpokládali.



Moderátor je v přímém přenosu v situaci podobném pozici vedoucího týmu na operačním sále. I člověk ve studiu se v živém vysílání musí spolehnout na to, že každý z týmu udělal svou práci co nejlépe. Na něm potom je, aby reagoval na nečekaný vývoj a snažil se dosáhnout i přes komplikace co nejlepšího výstupu. To byl přesně příklad včerejší večerní debaty. Jsou ale prostě dny, kdy se přese všechno záměr nepovede realizovat na sto procent.



Ještě jednou děkuji za Váš zájem o vysílání ČT i za Vaši činnost nejenom v době epidemie.



Michal Kubal



zástupce šéfredaktora



Česká televize



Jan Čulík: Uznávám, že moderátor České televize mohl být překvapen přesilovkou šílenců ve svém pořadu. Jenže ani v tom případě se nesmí vzdát a na základě věcné informovanosti musí - v zájmu zachování života lidí - nesmyslům čelit. Když někdo ve studiu začne horovat pro to, aby židi šli do plynu, moderátor nemůže říct: "Děkuji vám za názor."

-1