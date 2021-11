Vzpomínka na 17. listopad

16. 11. 2021 / František Řezáč

Jako asi jeden z posledních žijících členů Obrody ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Obroda ) můžu napsat pár řádek o tom, co jsem tenkrát zažil.





Začnu poslední oslavou VŘSR (Velké říjnové socialistické revoluce, tedy bolševické revoluce v Rusku, 7. listopadu) v Plzni, kdy byl zase lampionový průvod. Kvůli tomu byla omezena doprava a museli jsme se ženou jet oklikou přes Roudnou. Tam se vytvořil štrůdl aut tak, že se to zastavilo, dalo se vystoupit a sledovat nad siluetou města ohňostroj. Fakt jsem řek: ...tak už to mají soudruzi letos naposled..!







Ivana nevěřícně kroutila hlavou. Byl jsem 27. října u výslechu na StB a žili jsme v obavách, aby mě zase nezabásli. Jenže u toho výslechu jsem měl dojem, že už to soudruzi tajní zabalili a chtějí jenom vědět, co s nima uděláme, až se to posere.