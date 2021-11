Jedno dítě zemřelo. Bělorusko prý odvezlo uprchlíky z táborů na polské hranici. Krtize si vyžádala 13 lidských životů

19. 11. 2021

čas čtení 2 minuty

Andrew Stroehlein: Věří někdo v tyto nesmysly? Kdyby stála Evropská unie opravdu "po boku" těchto bezmocných lidí, požadovala by, aby Polsko:





- přestalo blokovat přístup k humanitární pomoci a přístup novinářů

- přestalo protizákonně vyhánět lidi zpátky do Běloruska, kde, jak von der Leuyen přiznává, jsou jejich životy ohroženy.







Ursula von der Leyen: Evropská unie stojí bok po boku s uprchlíky na polsko-běloruské hranici.







Does anyone believe this nonsense?



If the EU was really "at the side" of these powerless people, it would demand that #Poland:



1) stop blocking access to humanitarian aid & media;



2) stop illegally pushing people back to #Belarus, where she admits their lives are at risk. https://t.co/IKQLh1shfC

— Andrew Stroehlein (@astroehlein) November 17, 2021









Zdá se, že Minsk nyní chce ukončit krizi na polsko-běloruské hranici, která si vyžádala 13 lidských životů



Bělorusko oznámilo, že ze spěšně vybudovaných táborů pro migranty na hranici s Polskem byly odevezeni uprchlíci. Je zjevné, že Alexander Lukašenko se nyní snaží ukončit krizi, kterou pomohl vyvolaly.



Ve čtvrtek zemřel v této krizi třináctý člověk, nevládní organizace konstatovaly, že zemřelo jednoroční dítě jedné rodiny uprchlíků.