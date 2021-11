Vyzýváme, žádáme, vysvětlujeme a doporučujeme…aby bylo více mrtvých

15. 11. 2021 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut

Vyzýváme! Nikdy povinné očkování, neprojde ani jedna skupina zaměstnanců! Ani jedna! Rozumíte! Vždy musí být povinné doprošování. Prosím, prosím, prosím. Když někoho pěkně poprosíte, tak se pohne nejedna hora. Kdo z nové vlády uprosí Landu k očkování, dostává Fialového bobříčka prosebníčka.

Vyzýváme! Nikdy lockdown! Vždycky stop! Nikdy uzávěra. Nikdy nouzový stav! Nikdy žádné opatření k rychlému zmírnění pandemie.

Vyzýváme! Doporučujeme! Nikdy Rakousko, nikdy nikdo nebude omezovat neočkované, statečné a moudré občany Země české, kteří ví své. Nikdo nám nebude radit. Jsme země bestinu. Nikdy Rakousko, ale vždy rakouský model protilátek. Na tom by šlo něco vydělat.

Vyzýváme! Důrazně doporučujeme! Nikdy více bezinfekčnost. Teď tomu budeme říkat Covid bezpečnostní pas. A zítra? Zítra tomu budeme říkat jak? Covidu nebezpečný idiot? Problém vyřešen.

Vyzýváme! Systém OTN zdárně zachováme, ale samotestování pochováme. Antigenní testy jen pokud nebude dost PCR testů. Povinné očkování? Tahle zlá slovíčka zakážeme.

Vyzýváme! K navýšení kapacit testování PCR. Byznys musí být! Dále vyzýváme k navýšení dostupnosti očkovacích center, ale plaťte si ty testy sami. Očkovací centrum do každé rodiny.

Vyzýváme! Při vymáhání opatření i jinými institucemi než hygienickými stanicemi zajistit, že nebudou porušovány zákony a Ústava ČR. Ono někdo porušoval zákony a narušoval ústavu? Nekeke. Kromě prezidenta Zemana? Krom Landy? Ale taky zároveň vyzýváme, aby byla nastavena jasná celostátně jednotná metodika legálního postupu a kontroly dodržování opatření, a to jak pro HS, tak pro případné další instituce. Co se jeden všechno nedozví od AntiCovid týmu koalice a koalice. Z toho jasně vyplývá, že dosud jsme bojovali nelegálně, neuspořádaně a bez použití dostupných institucí. Krleš. Tečka. Dvojtečka.

Žádáme! Aby se třetí dávkou naočkovali senioři v domovech seniorů, kterým vyvanula imunita. Řekni, důchodce milý, vyvanula-li ti imunita, nebo nevyvanula-li ti imunita? Odpověz teď!?? Nevíš? Ale neboj, je to dobrovolné, ať vyvanula či nevyvanula. Možná by antiCovid tým mohl laskavě nahlédnout do dat. Tam zjistí, jaké kategorie je potřeba naočkovat a že nejenom senioři jsou aktuálně ohroženou skupinou. I mladí umírají, i mladí.

Vyzýváme! Aby si Vojtěch udělal pořádek v monoklonálních lécích a dalších časných lege artis léčebných přístupech. Ivermektin se vrací? Pochopitelně je mnohem zdařilejší informovat neočkované skupiny, že se až tak nemusí očkovat, že na na na ně čekají monoklonální bonusy. Vždyť jsou skoro zadarmo. Takže, milý Vojtěchu informuj cílové skupiny a zajisti pořádek. To ti vzkazuje AntiCovid tým.

Ale teď pozor.

Žádáme! Organizátoři a široká veřejnosti, udělejte maximum v dodržování stávajících opatření. My na to totiž nemáme ani čas, ani odvahu a je nám to vlastně zcela šumák.

My teď musíme profesionálně vládnout. Jestli nám to Vratislav Mynář ovšem dovolí.

Vysvětlujeme! Výše uvedené body našeho SPOLU Anticovid týmu nejsou komplexní, jsou jen malou ukázkou toho, co dokážeme v době krize a ohrožení lidských životů. A teď na pódiu vítáme našeho maskota Daniela Landu, aby vám, lidem této krásné země, zazpíval nějakou pěknou odrhovačku.

Děkujeme, vyvaneme.

Začíná to být velmi směšné





Jak řekl kandidát na ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR: „Na potřebných opatřeních, která by okamžitě zabrala, shoda není.“

Copak může být, když Vláda politické změny se kloní víc ke svobodě neočkovaných, než k odborným radám, než k nutnosti okamžitého a rázného řešení. Další nutná opatření totiž začnou platit, až je navrhne a schválí stará vláda.

Jinak řečeno: My moc dobře víme, jaká opatření jsou nutná, aby neumírali lidé, ale dělat je nebudeme. Vždyť by se na nás lidé mohli zlobit. I neočkovaný volič je přeci volič. Ať si to vyžere stará vláda. Stará vláda ponese odpovědnost za mrtvé. Nová vláda mlčí.

Jenže co dělá vláda v demisi? Vyhlašuje kosmetická, komická a nic neřešící nařízení, s čímž ovšem my, Vláda politické změny, zásadně nesouhlasíme! Nesouhlasíme a navrhli jsme ještě míň omezující opatření.

Tvrdá, omezující řešení, která by rychle pomohla churavějícímu státu a společnosti tedy nebudou. I když denně drasticky přibývá umírajících. I když přibývá nemocných v nemocnicích. I když nemocnice musí začít omezovat bezodkladnou péči. A koalice SPOLU se zatím spolu schovává ve fialové záři politické změny, kterou slibovala přinést.

Že to nebude vláda Politické změny? Že to vážně nebude Vláda politické změny? Že to bude Vláda politického kšeftu, Vláda levných triků a hraní se slovíčky. Vláda nijakých řešení. Vláda hry na schovávanou. Vláda hry na olihně.

A proč se tak stalo? Před volbami koalice SPOLU vzývala a modlila se k britskému modelu covidové nepříjemnosti. Proklamovali: Nikdy už žádná omezující opatření, nikdy lockdown, nikdy omezování ekonomiky. Spolehneme se na odpovědnost lidí a těm budeme vládnout jako skuteční vítězové, jako Vláda politické změny.

A teď jsou v průšvihu, do kterého vjeli s plnou parádou. Jsou jako Vlk s cigárem v hubě, který nasedl na neposlušný parní válec a jede krajinou. Zase ve velkém umírají lidé a oni, slavní vítězové, produkují jednu covidovou perlu za druhou. Jejich nedávno ustanovený antiCovid tým si svými proklamacemi říká o úsměv a o pár přes pozadí. Jsou na tom stejně jako vláda Andreje Babiše, modlí se, aby to samo nějak přešlo a dalo jim jen klid na práci. A aby toho nebylo málo, Daniel Landa a jeho Zlatý špendlík mezitím s odérem islámských teroristů sundali Hygienu.

Obávám se, že jen ty ty ty už nebude stačit. Plané poučky nic nevyřešili. Naopak laxnost vlády staré i nové přímo vyzývá k podobným zoufalostem.

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

Chyby a nepřesnosti jsou mé

