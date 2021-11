Koronavirus: Nákaza v ČR dále roste

15. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

V neděli 14. listopadu zaznamenala Česká republika 5650 denních nákaz (o víkendu se nic moc neregistruje. V porovnání s předchozí nedělí je to nárůst o 2445 nákaz, sobotní nárůst v porovnání s předchozí sobotou byl o 3430 nákaz). Hospitalizováno je 3803 osob. Celkem zemřelo v ČR 31 541 lidí. Nejhorší je situace na Moravě a stále se zhoršuje, především v Šumperku (1450 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prostějově (1238 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1174 nákaz na 100 000 obyvatel), ve Strakonicích (1097 nákaz na 100 000 obyvatel), v Brně (1055 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prachaticích (1027 na 100 000 obyvatel), v Ostravě (971 nákaz na 100 000 obyvatel), a v Českých Budějovicích (891 nákaz na 100 000 obyvatel) a v Blansku (889 nákaz na 100 000 obyvatel). Praha má 820 nákaz na 100 000 osob. Za posledních 14 dní ČR registruje 1216 nákaz na 100 000 obyvatel.



- Míra infekce v Německu stoupla na nejvyšší úroveň od začátku pandemie. Počet nakažených za minulý týden stoupl na 303 na 100 000 obyvatel. Počet denních mrtvých stoupl o 43 na 97 715. Tři strany, které jednají o vládní koalici, připravují zpřísnění karanténních opatření. Německo se má vrátit k práci z domova.



- Republikánští poslanci na Floridě pod vedením tamějšího guvernéra Rona DeSantise se připravují zablokovat federální nařízení o nutnosti prokazovat se očkovacími průkazy.

V neděli 14. listopadu zaznamenala Česká republika 5650 denních nákaz (o víkendu se nic moc neregistruje. V porovnání s předchozí nedělí je to nárůst o 2445 nákaz, sobotní nárůst v porovnání s předchozí sobotou byl o 3430 nákaz). Hospitalizováno je 3803 osob. Celkem zemřelo v ČR 31 541 lidí. Nejhorší je situace na Moravě a stále se zhoršuje, především v Šumperku (1450 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prostějově (1238 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1174 nákaz na 100 000 obyvatel), ve Strakonicích (1097 nákaz na 100 000 obyvatel), v Brně (1055 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prachaticích (1027 na 100 000 obyvatel), v Ostravě (971 nákaz na 100 000 obyvatel), a v Českých Budějovicích (891 nákaz na 100 000 obyvatel) a v Blansku (889 nákaz na 100 000 obyvatel). Praha má 820 nákaz na 100 000 osob. Za posledních 14 dní ČR registruje 1216 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE - Míra infekce v Německu stoupla na nejvyšší úroveň od začátku pandemie. Počet nakažených za minulý týden stoupl na 303 na 100 000 obyvatel. Počet denních mrtvých stoupl o 43 na 97 715. Tři strany, které jednají o vládní koalici, připravují zpřísnění karanténních opatření. Německo se má vrátit k práci z domova.- Republikánští poslanci na Floridě pod vedením tamějšího guvernéra Rona DeSantise se připravují zablokovat federální nařízení o nutnosti prokazovat se očkovacími průkazy.



- Výrobci britské vakcíny AstraZeneca, kteří ji dosud poskytovali pouze za výrobní cenu, ji budou od nynějška prodávat "s mírným ziskem".



- Izrael začíná očkovat děti ve věku 5-11 let.



- Na Filipínách se děti po dvou letech vracejí do školy. Filipíny jsou jednou z posledních zemí na světě, které se nyní vracejí k obnovení školniho vyučování.



- Britská firma Emergex zahájí klinické testy vakcíny druhé generace proti covidu. Je to nálepka na kůži, která využívá buňky typu T k usmrcování nakažených buněk. Vakcína by měla poskytnout delší imunitu než současné vakcíny.



- V Británii bylo za poslední týden očkováno třetí dávkou 2,1 milionu lidí. Během týdnu předtím bylo třetí dávkou proočkováno 1,7 milionů lidí. Británie nyní schválila očkování třetí posilovací dávkou lidí pod 50 let. V Británii je proočkováno dvěma dávkami 68,6 procent obyvatelstva, třetí dávku dosud dostalo 18,8 procent obyvatelstva.



- Čína o víkendu věnovala Sýrii půl milionu vakcín. Sýrie má nesmírně nízkou míru očkování a OSN varuje před drasticky narůstající mírou infekcí.



- Japonská ekonomika se během pandemie zmenšila daleko více, než se očekávalo.



- Čína zaznamenala 14. listopadu 52 nových denních infekcí. Den předtím to bylo 89 denních infekcí. Nikdo další nezemřel, celkový počet mrtvých na koronavirus je v Číně 4636.



- Kambodža od pondělka vpouští do země plně očkované turisty. Má jednu z nejvyšších měr očkování proti covidu na celém světě.

0