Richard Radcliffe drží už dvacátý den před britským ministerstvem zahraničí v Londýně hladovku

13. 11. 2021

Jeho manželka Nazanin Zaghari Radcliffová je už šest let protiprávně vězněna v Íránu. Manželé mají malou dceru. Její věznění způsobil Boris Johnson, protože se vyjádřil, že Radcliffová "vyučovala v Íránu žurnalistiku", což vedlo íránský režim k tomu, že ji obvinil z podvracení státu. Radcliffová však byla v Íránu před svým zatčení na dovolené u rodičů.





Íránská diktatura ji a další britsko-íránské občany nechce z vězení propustit, protože si Írán před lety u Británie objednal tanky a předem za to zaplatil 400 milionů liber. Tanky Británie Íránu nedodala a peníze si nechala. Írán chce před propuštěním vězněných Brito-Íránců dostat tyto peníze zpět. Británie to neřeší:





"Naděje je ta věc s křídly, která hnízdí v duši."



Zítřek je vždycky další den, kdy by se pan premiér mohl přestat skrývat a udělat to, co je správné.



Osvobozte Nazanin!



