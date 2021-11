Virus nerušeně prostupuje populací v ČR

12. 11. 2021

čas čtení < 1 minuta

podíval jsem se po delší době jak si stojíme na worldometers.info. Zatímco se jalově diskutuje a zavádějí se polovičatá opatření, křivka grafu Active Cases in Czechia přešla prakticky do kolmice.



Co to znamená? Virus nenaráží na žádné větší překážky včetně nedostatku vhodných inkubátorů tj. nakazitelných osob.



https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/



Nevím jestli jsem dostatečně cynický, abych se smál, píše Radek Mokrý.



Přečtěte si tohle. Potřebujete si to přečíst. Všichni si to potřebujeme přečíst. Řekněte o tom známým. Kupte si kvůli tomu naše měsíční předplatné, jestli nemáte – a neříkám to ani trochu z obchodních důvodů, vážně ne. (A nepsal jsem to já.) https://t.co/0dzpG6d2WZ — Petr Koubský (@petrkou) November 12, 2021







0