Summit COP26 v Glasgow je katastrofa

12. 11. 2021

čas čtení 2 minuty

Během posledního dne summitu COP26 v Glasgow je vyvíjen nátlak na státy, aby zrychlily odchod od užívání uhlí a aby se vrátily k jednání o klimatické krizi hned příští rok. Konečná rezoluce byla během jednání oslabena, avšak požadavek na nové setkání v ní zůstal.



Nwejnovější verze konečné rezoluce, zveřejněná v pátek po 7. hodině ráno, žádá, aby země zrychlily "odchodu od trvalého využívání uhlí pro výrobu energie a neefektivních dotací pro fosilní paliva".



Předchozí, středeční rezoluce požadovala, aby státy "zrychlily odchod od uhlí a od fosilních paliv".

Přidání výrazu "neefektivní" má pomoci chudým zemím, aby si zachovaly určité dotace pro fosilní paliva pro chudé lidi. Tato formulace však dává alibi i státům, které chtějí zachovat státní dotace pro fosilní paliva.





Klimatologičtí experti už více než dvacet let bojují proti státním dotacím pro fosilní paliva a žádají jejich zrušení, státy to ignorují.



Požadavek, že státy musejí revidovat své dosavadní, neúčinné plány, odráží zoufalství mnoha stran, včetně nejzranitelnějších zemí v třetím světě.



I když bude zřejmě jednání v Glasgow prodlouženo až do konce víkendu, neexistuje šance, že by státy zpevnily své nedostatečné přísliby. ZDE



- Spojené státy odmítly přislíbit, že ukončí těžbu uhlí, a odmítly poskytnout chudým zemím odškodné za zničení klimatu. Je to absolutní selhání. ZDE



- Australský premiér Scott Morrison byl obviněn, že na summitu COP26 v Glasgow lhal ohledně elektrických vozidel, dohodě o ponorkách a o chaosu při očkování proti covidu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho obvinil, že lže na světovém fóru. ZDE



- Generální tajemník OSN António Guterres kritizoval chabé výsledky summito COP26 a požadoval zrušení obrovských dotací pro fosilní průmysl.



- Prezident summito COP26 Alok Sharma kritizoval návrh konečné rezoluce summitu COP26 jako nedostatečný.



- Méně než 20 procent Britů si myslí, že politikové budou efektivně jednat proti klimatické krizi.



- Přísliby oznámené v Glasgow ohledně omezení emisí metanu, užívání uhlí, ohledně dopravy a ničení lesů, jsou do určité míry pozitivní, svět však přesto dál směřuje ke klimatické katastrofě.



- Nejproblematičtějšími zeměmi na summitu COP26 jsou Austrálie, Saúdská Arábie a Rusko. Jediné, co prý Austrálie přivezla na summit, bylo "dobré kafe".



- Skotská premiérka Nicola Sturgeonová je kritizována, že se navzdory rétorice Skotsko nepřipojilo k nové alianci, která chce zlikvidovat fosilní paliva. Británie se k ní také nepřipojila. ZDE

