Návrh nové vlády zvýšit povolenou rychlost na dálnicích na 150 km/h je opravdu geniální

12. 11. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Návrh nové vlády zvýšit povolenou rychlost na dálnicích na 150 km/h je opravdu geniální. Povede to k výraznému zvýšení emisí skleníkových plynů. Je známo, že nejefektivnější provoz automobilů je v rychlosti kolem 60-70 km/h, při zvýšení rychlosti dochází k neúměrné spotřebě paliva.







Kromě toho s každým zvýšením povolené rychlosti astronomicky stoupá počet nehod.









Budou nyní česká a polská vláda soutěžit o to, kdo je blbější?





A k tomu ještě: Jestliže se obyvatelstvo České republiky hystericky bojí uprchlíků a migrantů, tak by se měla ČR postavit do čela úsilí proti globálnímu oteplování. Klimatická katastrofa totiž učiní velké části světa neobyvatelnými a Evropa bude převálcována miliony uprchlíků z Afriky a z Asie. Jestliže se Češi bojí pár imigrantů ze Sýrie a z Afghánistánu, netuší, co je čeká. Je v jejich vlastním zájmu, aby úsilím proti klimatické katastrofě této vlně prchajících lidí zabránili. Zvýšením povolené rychlosti na dálnicích se toho ale nedosáhne.



1