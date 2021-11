Korupce v Británii

12. 11. 2021

čas čtení 4 minuty





"Británie zdaleka není zkorumpovanou zemí," vyhlásil tento týden v Glasgow Boris Johnson. Zdaleka? Není? ptá se komentátor Simon Jenkins. Právě byl Johnson obviněn, že prodává povýšení do šlechtického stavu pro oligarchy a jmenuje je lordy a členy Horní sněmovny za velké finanční dary Konzervativní straně. "Británie zdaleka není zkorumpovanou zemí," vyhlásil tento týden v Glasgow Boris Johnson. Zdaleka? Není?Právě byl Johnson obviněn, že prodává povýšení do šlechtického stavu pro oligarchy a jmenuje je lordy a členy Horní sněmovny za velké finanční dary Konzervativní straně.





Poslanci Horní sněmovny asi museli zívat nad palcovými titulky novin, že dárci, z nichž každý dal Konzervativní straně 3 miliony liber, byli povýšeni do šlechtického stavu a učiněni členy Horní sněmovny. Na tom přece není nic nového. Všichni tam vědí, že Británie je jedinou zemí na světě, kde jsou poslanecké funkce v celonárodním parlamentu na prodej za peníze. Dělá se to už od premiéra Lloyda George na začátku dvacátého století, a to navzdory tomu, že v roce 1925 byl schválen zákon, který to zakázal. Šéfové vládnoucích britských politických stran ten zákon prostě ignorují.



Avšak žádný člen politického establishmentu to nepřízná, protože k těmto případům dochází za každého režimu. Michael Foot, levicový šéf Labouristické strany v roce 1980, soukromě přiznal, že když jmenoval svého prvního lorda pro Horní sněmovnu, Michael Cocks, Footův hlavní činitel pro stranickou disciplínu, byl šokován: "Vždyť ti lidi nemají žádné peníze!" Tony Blair byl prvním premiérem, kterého policie vyslýchala podle zákona z roku 1925, ale prokuratura později usoudila, že není k dispozici dost důkazů pro jeho trestní stíhání.



Tento týden byla nucena zoufalá konzervativní ministryně Anne-Marie Trevelyan hájit Johnsona tvrzením, že je to jen čistá náhoda, že "tolik velkých filantropů", kteří byli povýšeni do šlechtického stavu, dalo zároveň Konzervativní straně obrovské finanční částky. Je to jako kdyby Moskva tvrdila, že je to čistá náhoda, že tolik nepřátel Vladimíra Putina zemřelo na otravu jídlem.



V roce 2015 zjistil průzkum Oxfordské univerzity, že od roku 2005 do roku 2014 za Blaira, Gordona Browna (tedy labouristů) a Davida Camerona (konzervativce) bylo povýšeno do šlechtického stavu 303 osob, což znamená, že počet poslanců Horní sněmovny stoupl na obscénních téměř 800. Tak je to nyní největší parlament na světě s výjimkou pekingského. Zpráva zaznamenala, že 92 těchto lordů dalo třem hlavním britským politickým stranám 338 milionů liber. Téměř všechny tyto peníze pocházely od 27 milionářů. Horní sněmovna není jen luxusním domovem důchodců, ale centrem, odkud se promazávají penězi britské politické strany. Je možná signifikantní, že žádný z posledních pěti britských premiérů v Horní sněmovně nezasedl.



Británie je parlamentní, nikoliv prezidentská demokracie a Dolní sněmovna má absolutní suverenitu. Horní sněmovna, pozůstatek předpisů o dědičnosti, je v podstatě irelevantní. Zasedá v ní celá řada nejmoudřejších a nejzkušenějších hlasů v Británii, jejichž příspěvky do veřejné debaty jsou neocenitelné, a Horní sněmovna funguje jako částečný korektiv Dolní sněmovny. Avšak tyto moudré hlasy musejí hovořit ve sněmovně, které je plná protekce a korupce a kde 92 poslanců je stále přítomno jen proto, že svou poslaneckou funkci zdědili. Nikdo v Horní sněmovně nemá absolutní zájem o jakoukoliv reformu, ani ti lordi s dobrou pověstí, ztrapňování tím, v jaké společnosti musejí zasedat.



Johnson má možná pravdu, že Británie není "zkorumpována" ve srovnání s některými státy. Avšak Transparency International definuje korupci jako "zneužívání veřejné moci pro soukromý prospěch". Britský stát je zkorumpovaný mimo jiné při plánovacím rozhodování, při přístupu k ministrům, při udělování zbrojních kontraktů a při regulaci přílivu zahraničních peněz. Proč jinak by firmy platily poslancům tisíce liber za jejich "poradenství", kdyby neočekávaliy že pro ně získají u vlády prospěch? Stále ještě čekáme, že se někdo bude zodpovídat z toho, že byly proplýtvány miliardy liber na covidové kontrakty, udělené bez veřejné soutěže "kamarádům" lordů a poslanců. Zcela zjevně to je nejhorší případ korupce v britské historii.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0