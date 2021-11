Rakouský kancléř: Proč zavádíme lockdown pro neočkované občany

Rakouský kancléř Schallenberg: "Incidence u očkovaných lidí ve věku 18-59 let je 383 případů a klesá. U neočkovaných přes 1700. Prosím, představte si tato čísla a uvědomte si ten rozdíl.







Proto od 0:00 neočkovaní lidé nad 12 let smí vyjít ven jen v nejnutnějších případech. Neočkovaní smí navštěvovat obchody s potravinami, obchody s oblečením či nábytkem navštěvovat nemohou... Pravděpodobnost, že se očkovaný nakazí, je nižší o 80 % a v 95 % mají lehčí průběh. Chceme minimalizovat kontakty mezi očkovanými a neočkovanými.





Opatření se budou důsledně kontrolovat a sankcionovat. Předem děkuji všem našim policistkám a policistům...





Prosím, přihlaste se ještě dnes ke 3. dávce očkování, jinak tomu začarovanému kruhu neunikneme. Každý může přispět ke zvládnutí 4. vlny. Každý z vás má možnost se chránit. Neděláte to pro nás, neděláte to pro politiky, ale pro sebe samotné, okolí, přátele a kolegy v práci.







Nechte se očkovat. Prosím, uvědomte si, že jde o podporu a solidaritu se zdravotníky. Ti už 18 měsíců odvádí nadlidské výkony. Chci jim co nejsrdečněji poděkovat za to, co každý den dělají pro nás všechny. I my bychom měli dělat všechno pro usnadnění jejich práce."