Mluvčímu komise EU pro humanitární pomoc v krizích: Můžete obhájit svou strategii "Ať všichni uprchlíci na polsko-běloruské hranici umřou?" - Žádná odpověď

14. 11. 2021

Andrew Stroehlein, Human Rights Watch: Psal jsem dnes dopoledne na Twitteru o strategii Evropské unie ohledně migrantů na polsko-běloruské hranici, která zní: "Ať všichni umřou". Najednou mám nového followera: Komisaře EU pro humanitární krize. Požádal jsem ho, aby tuto strategii EU zde na Twitteru obhájil. Reakce? Nic. Mlčení.

I was tweeting this morning about the EU’s “let them all die” policy re migrants on #Poland-#Belarus border…



Suddenly, I had a new follower: the EU Commission spokesperson on humanitarian aid & crisis…



I asked him to defend the policy here in this thread…



