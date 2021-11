Oxymetr do každé rodiny!

14. 11. 2021

Začínají nám v pacientské skupině na FB přibývat mladí lidé ve vážném stavu. Typicky se po do té doby vcelku mírném průběhu 8. - 10. den zhorší, začnou mít potíže s dechem a s tlakem, ztrácejí vědomí. 20 - 30 let, zdraví, neočkovaní. Je to na záchranku.