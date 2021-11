Švédsko a třetí dávka

12. 11. 2021 / Boris Cvek

Mně se vždycky líbila švédská cesta covidem. Až na katastrofu na jaře 2020, kdy jim nákaza pronikla masivně do domovů důchodců, to množství úmrtí není tak zlé. Samozřejmě Dánsko nebo Norsko nebo i Německo dopadly mnohem lépe. Švédsko mělo 90 mrtvých na 100 tisíc obyvatel nad průměr, Německo 50, Dánsko mínus 10 a Norsko mínus 30 (Česko 320, nikoli mínus, ale plus). V Dánsku i Norsku, ale i ve Švédsku, vidíme nyní opět naprostou pohodu bez všech opatření, zatímco ČR míří k tvrdému lockdownu.

Vezměme si čísla hospitalizovaných na JIP u nás:

Středa 27.10.: 189

Středa 3.11.: 324

Středa 10.11.: 524

Kolik to bude 17.11.? A 24.11. budeme nejspíše kolem hodnoty tisíc. Loni na podzim to maximum bylo cca 1200. Kolaps nemocnic probíhá už nyní v přímém přenosu.

A do toho člověk slyší pořád to povídání o tom, jak je nutné se promořit, potkat se s virem, otužovat se atd. Proto zmiňuji to Švédsko. Švédsko by mělo být silně promořenou zemí. Nikdy nemělo skutečný lockdown. Někteří dokonce říkají, že Švédsko vsadilo na promoření. Ne, nevsadilo. Vsadilo na kompromis, vážilo na miskách vah i ty hodnoty, na které se kvůli hysterii z covidu zapomíná.

Kdyby Švédsko vsadilo na promoření, nemá naočkováno přes 90% populace ve věku nad 60 let a téměř 90% ve věku nad 50 let. A co více! Švédsko masivně nabádá lidi ke třetí dávce. Je nyní ve skvělé kondici – podobně jako Dánsko a Portugalsko má zrušena všechna opatření a zažívá pohodu, díky očkování. Nicméně všechny tyto tři země už očkují třetí dávkou. Jako Izrael v létě. Izrael se tím zachránil před lockdownem. Kdybychom to dělali v září, jsme taky v pohodě. Ale nyní se řítíme do propasti. Jsem zvědav, zda se o Vánocích bude zakazovat cestování mezi okresy.

