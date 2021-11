Koronavirus: ČR zase patří k nejpostiženějším zemím v Evropě

12. 11. 2021

Obrázek: ČR patří znovu k nejpostiženějším zemím v Evropě, co do počtu nákaz.

Ve čtvrtek 11. listopadu zaznamenala Česká republika 10 395 denních nákaz. Hospitalizováno je 3452 osob, to je nárůst o 105 osob. Celkem zemřelo v ČR 31 355 lidí, to je denní nárůst o 66 osob. Nejhorší je situace na Moravě, především v Prostějově (1182 nákaz na 100 000 obyvatel) v Šumperku (1185 nákaz na 100 000 obyvatel) ve Strakonicích (1010 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1000 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prachaticích (951 na 100 000 obyvatel),v Ostravě (866 nákaz na 100 000 obyvatel), v Blansku (844 nákaz na 100 000 Obyvatel) a v Českých Budějovicích (849 nákaz na 100 000 obyvatel) a v Brně (948 nákaz na 100 000 obyvatel), Brno venko (871 nákaz na 100 000 obyvatel) v Ostravě, ve Frýdku-Místku, v Prachaticích a v Českých Budějovicích. Praha má 581 nákaz na 100 000 osob. ZDE

- Česká republika zaznamenala už napotřetí tento týden více než 10 000 nákaz, informuje Guardian. 542 pacientů je ve vážném stavu, dodává list.



- Holandsko zaznamenalo 16 364 nákaz za posledních 24 hodin, je to nejvyšší počet od začátku pandemie. Holandští zdravotní experti naléhají na vládu, aby zavedla částečný lockdown.



- Austrálie očkovala první dávkou více než 90 procent lidí starších 16 let.



- Brazílie zaznamenala za posledních 24 hodin 188 úmrtí a 15 300 nových nákaz.



- Ve Švédsku došlo k ostrému poklesu testování poté, co zdravotní úřad uvedl, že očkovaní Švédi se už nemusejí testovat, i když mají příznaky.



- Rusko zaznamenalo 1237 denních úmrtí na covid, je to počt velmi blízký rekordu z předchozího dne. Celonárodně roste počet nákaz, ruské úřady připravují nová omezení.



- V Záhřebu už čtvrtý den pokračovaly protesty proti povinným certifikátům pro pracovníky veřejného sektoru, protože nákazy dosáhly rekordního počtu.



- Márnice v Rumunsku a v Bulharsku se plní, obě tyto země zaznamenávají nejvyšší denní počet mrtvých na covid v EU. Obyvatelé těchto zemí jsou postiženi pověrami, dezinformacemi a zakořeněnou nedůvěrou ve vládu. Jsou to proto nejméně očkované země v EU. Počet mrtvých v Bulharsku na milion obyvatel za sedm dní dosáhl 24,13, v Rumunsku 20,71. V EU je 3,1. ZDE



Rakousko zaznamenává rekordní nárůst infekcí a jeho jipky jsou pod silným tlakem. Asi 65 procent Rakušanů je plně očkováno, je to v tzv. "západní" Evropě kromě Lichtenštejnska nejnižší počet.

