Svět hledá na summitu COP26 řešení pro klima, Česko se mezitím propadá v klimatických žebříčcích a sbírá v Glasgow anti-ceny

10. 11. 2021

9. listopadu 2021 vyšel nový Climate Change Performance Index 2022 a Česko se v něm propadlo o několik příček dolů. Z loňské 47. pozice klesla Česká republika na 51. místo ze 61 hodnocených zemí či celků. Před Českou republikou se umístily i země jako Indie, Maroko, Ukrajina, Rumunsko či Turecko. Poslední příčky žebříčku sdílíme se státy jako Saúdská Arábie či Rusko.

Mimoto Česko rovněž obdrželo na summitu COP26 v Glasgow anti-cenu Fosílie dne. Tu na klimatických summitech OSN pravidelně uděluje mezinárodní síť neziskových organizací Climate Action Network. Česko dnes v žebříčku zemí s nejhorším přístupem k řešení klimatické krize obsadilo “úctyhodné” třetí místo. Je to vůbec poprvé, co se České republice podařilo na tuto anti-cenu dosáhnout. Česko získalo Fosílii dne za projev, který na COP26 přednesl premiér Andrej Babiš, a za následný páteční útok na části klimatické legislativy Fit for 55 ze strany Senátu ČR.

Zatímco jiné země na konferenci v Glasgow podepisují závazky k odchodu od uhlí a jiných fosilních paliv či debatují možný rozsah a nastavení finanční podpory pro rozvojové země, Česko například jako jediná země V4 stále nepřispělo ani do Zeleného klimatického fondu na období 2020-2023.

Jitka Martínková, komunikační koordinátorka Klimatické koalice, řekla: “Česká republika se během konference v Glasgow snaží dostat někam na úroveň Austrálie či Saúdské Arábie. Zatímco vyspělé země řeší, jak rychle snížit emise a jak nastavit mechanismy finanční pomoci rozvojovým a zranitelným zemím, Česko se zajímá pouze o to, jak se ze závazků vykroutit a přehodit odpovědnost na jiné. Není proto divu, že se stává aspirantem na klimatické anti-ceny a v letošním CCPI se propadlo zase o něco blíž k samému dnu tohoto žebříčku.”

Jan Freidinger, Greenpeace, řekl: “Podle BBC má fosilní průmysl v Glasgow nejpočetnější delegaci a to mohli klidně připočítat tu českou. David Attenborough mimo jiné na summitu řekl, že ve svém životě byl svědkem strašlivého úpadku, ale vy můžete a měli byste být svědky úžasné obnovy. Motivací v boji proti klimatickým změnám by podle něj neměl být strach, nýbrž naděje. S přístupem, který předvádí český premiér, česká delegace, ale i třeba Senát, se veškerá naděje rozplývá jako mlha nad skotskými slatěmi.“

