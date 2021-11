COP 26: Svět směřuje ke katastrofálnímu oteplení o více než 2,4 stupně Celsia, varuje klíčová analýza

10. 11. 2021

Svět směřuje ke katastrofální míře globálního oteplení daleko nad hranicí, kterou před šesti lety určil summit v Paříži, a to navzdory příslibům vlád, učiněným v Glasgow, že omezí emise uhlíku.







Na základě příslibů, učiněných v Glasgow, stoupne globální teplota do konce století o 2,4 stupně Celsia. Vyplývá to z analýzy, zveřejněné v úterý v Glasgow.



To by daleko překročilo nejvyšší možný limit 2 stupňů, určený v Paříži i daleko bezpečnější limit 1,4 stupně Celsia.



Při tomto oteplení by všeobecně rozšířené extremní počasí, stoupnutí hladin moří, sucha, záplavy, vedra a ničivé bouře - způsobovaly ničení po celém světě.



Varování, že svět směřuje k oteplení ve výši 2,4 stupňů Celsia, je založeno na krátkodobých příslibech pro nadcházející desetiletí, které učinily vlády v posledních dnech na summitu COP 26 v Glasgow. Analýzu provedla respektovaná koalice Climate Action Tracker.



Za nynější situace budou v roce 2030 emise dvakrát tak vyšší, než aby udržely globální oteplení na úrovni 1,5 stupňů Celsia. Vědci varují, že při oteplení nad 1,5 stupňů budou některé změny na Zemi nevratné.



Analytikové jsou také znepokojeni rozdílemi mezi přísliby vlád a konkrétními akcemi. Pokud se vezmou v úvahu nynější strategie a nikoli mlhavé cíle, učiněné v Glasgow, teplota na Zemi stoupne o 2,7 stupňů.



Země odpovědné za asi 90 procent globálních emisí přislíbily, že emise sníží na nulu v rozvinutých zemích do roku 2050, v Číně do roku 2060 a v Indii do roku 2070. Jenže přísliby pro nadcházející desetiletí tomu neodpovídají. Klima reaguje na kumulativní množství uhlíku v atmosféře, takže jestliže budou emise v nadcházejících dvou desetiletí dostatečně vysoké, oteplení překročí hranici 1,5 stupňů, i kdyby se emise později v tomto století snížily.





Mnoho zemí, včetně Ruska, Indie a Brazílie, neberou ani dlouhodobé cíle vůbec vážně.







