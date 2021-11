Koronavirus: Další drastický nárůst nákaz v ČR

10. 11. 2021

V úterý 9. listopadu zaznamenala Česká republika 14 539 dennich nákaz, je to denní nárůst o 5286 infekcí. Hospitalizováno je 3 295 osob, to je nárůst o 181 osob. Celkem zemřelo v ČR 31 229 lidí, to je denní nárůst o 56 osob. Nejhorší je situace na Moravě, především v Prostějově (1140 nákaz na 100 000 obyvatel) v Šumperku (997 nákaz na 100 000 obyvatel) a v Brně a kolem Brna, v Ostravě, ve Frýdku-Místku, v Prachaticích a v Českých Budějovicích. Praha má 528 nákaz na 100 000 osob.





71% of those 14,539 new Covid cases recorded on Tuesday were unvaccinated, says @novinkycz The average age of a vaccinated patient in intensive care is 76. The average age of an unvaccinated patient in ICU is 61. https://t.co/IOe04kkQfD