Netušil jsem, že schvaluju holocaust a apartheid

11. 11. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous





Stejně musíme covidu poděkovat za odhalení, s kolika debily jsme nuceni žít bok po boku. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 10, 2021 Nevím, co mám dělat. Soudě podle řady ochránců svobod a práv lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat, jsem zjevným podporovatelem drastické diskriminace. Tuhle nosí lidé, kteří odmítají očkování či dodržování hygienických opatření snižujících šíření nákazy koronavirem, žluté hvězdy, neb se cítí být podobnými oběťmi, jako židé v období holocaustu. Nedávno jsem se dočetl, že opatření, která neočkovaným lidem omezují přístup do některých míst s vysokou sociální koncentrací, jako jsou třeba restaurace, fitcentra nebo divadla, naplňují skutkovou podstatu apartheidu. Obávám se to říct nahlas, tak to píšu: plně to schvaluji.

Diskriminace a vyhlazování židů během nacismu nebo segregace společnosti v Jihoafrické republice stála na vytváření lidských kategorií dle vyznání nebo příslušnosti k etniku. V takovém režimu se podobné diskriminaci těžko vyhnout, jste-li jednou na základě vašich nezměnitelných lidských charakteristik zařazeni do kategorie druhořadých nebo dokonce do kategorie odsouzeníhodných.





V případě lidí, kteří se odmítají očkovat, to tak rozhodně není. Mají dostatek příležitostí nejprve ověřit vliv očkování proti koronaviru na jejich zdraví, a to z důvěryhodných zdrojů, ať už jde o vědecké časopisy, nebo autority pověřené zkoumáním vlivu látek používaných ve zdravotnictví na lidské zdraví.





Mají také dostatek příležitostí zajistit si očkování zdarma, pokud se pro něj rozhodnou. Stát jim tuto možnost dlouhodobě nabízí.





Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnou, že očkování podstoupit nechtějí, mohou se nechat pravidelně testovat, řada služeb jim tuto možnost nabízí za částky ve výši desítek korun.





A tak se zoufale ptám, kde se bere ta neuvěřitelná tupost (a také neuvěřitelná urážlivost vůči všem lidem postiženým holocaustem a apartheidem) přirovnávat současnou situaci k diskriminačním opatřením totalitních a autoritářských režimů, v nichž důvodem pro diskriminaci není snaha ochránit společnost, ale bezdůvodně privilegovat jednu skupinu občanů oproti jiným z čistě mocenských důvodů.





Oproti jiným zemím, jako je třeba Dánsko nebo Portugalsko, má ČR tu nevýhodu, že oněch zastánců neomezených svobod, například svobody nerespektovat vědecké poznání nebo svobody podlehnout jednoduchým manipulacím, nebo svobody nedbat ve vlastním pomatení zájmů ostatních, je mnohem více. Tím pádem nezbývá, než tyto lidi postavit před kvalifikované rozhodnutí: Buď dokážete překonat své limity, k čemuž existují dostatečné podmínky, nebo ponesete odpovědnost za své jednání právě a jen vy, nikoliv ostatní. A to ještě v míře, kdy nejsou ohroženy existenční podmínky ani existenční podmínky vašich blízkých.





Inu, není svobody bez odpovědnosti, na tom jakýkoliv požitek společensky definované svobody stojí. Jestli to není pochopitelné, omlouvám se, nicméně jednodušeji se to sdělit nedá. Problém je pak na straně přijímače, a to se všemi důsledky, které to může přinést.





Pro šiřitele přirovnání pandemických opatření a holocaustu či apartheidu mám pouze jednu informaci: Jste hloupí a svou hloupostí ubližujete ostatním. Nedělejte to prosím.

0