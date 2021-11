Energetická chudoba I.

11. 11. 2021 / David Marenčák

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous V souvislosti s krachem Bohemia Energy se opět často mluvilo o energetické chudobě. On to vlastně vůbec krach nebyl. Je to zbabělý a typicky výdělkářský úprk před zodpovědností a rizikem, kterým se jinak zprava obhajují všechny astronomické nerovnosti a kořistění. Nemám rád různé přívlastkové chudoby. Je to zvláštní zvyk, dávat chudobě přívlastky, jako by se týkala jen jedné oblasti a ostatní aspekty života takového člověka byly zality sluncem a pohodou. Člověk v nějakém rozsahu intervalu buď chudý je, nebo není. Žádné že je chudý energeticky a pak má všeho hojnost a v životě zdroje, kapacity a možnosti, jako mají ti movitější. Ale pro účel tohoto kontextu o ní budu psát.

Milion domácností postavených ze dne na den před obludné zvýšení výměru záloh dodavatelů poslední instance se stal vítaným terčem festivalu knížecích rad a snobského posuzování bohatších, jak mají ti chudší žít své životy, aniž by k tomu měli rádci vědomosti či vlastní zkušenosti. A jako obvykle i zde platí, čím menší znalost reálií života chudších ze strany bohatších, tím pevnější, sveřepější a hurvínkovštější jsou rady i odsudky.

Těm bohatším a méně zadubeným neoliberální slepotou jsou určeny tyto řádky. Pokusím se trochu nastínit kontext a vlastnosti toho, co znamená být energeticky chudý.



V prvé řadě to znamená, že s výrazně vyšší pravděpodobností bydlíte v podstandardní kvalitě bytu a domu, lhostejno či v osobním vlastnictví či nájmu. Špatná izolace zdí, stropů, špaletová profukující okna, poddimenzované vytápění a řada dalšího znamená vyšší přímé náklady na teplo. Na zateplení či stavební zlepšení zdroje vytápění nepřekvapivě nemáte peníze, protože za vaši poctivou práci na plný úvazek vám prostě neplatí dost - ze strukturálních a celospolečenských důvodů. Podtrhnout a zvýraznit se patří, že nezáleží na osobních kvalitách, píli a přičinění. Nemáte peníze na kvalitnější nový kotel, na dotace, žádná zelená úsporám, tepelná čerpadla, soláry, turbo elektro, turbo plyn, turbo kdesi cosi na pelety hi-tech udělátka s automatickým podavačem a nárokovým pohodlím. Nemáte na oplácání domu polystyrenem, abyste se pak mohli u strejdy Googla pídit, co s vlhkostí a hnijícím domem, který na neprodyšnost nebyl stavěn. Z cen odvětrávaných fasád a difuzně otevřených řešení na míru by se vám protočili panenky, zvláště pokud živoříte na mzdách a platech pod průměrem, takže ani nezkoušejte v duchu argumentovat, že si mají lidé vybrat v katalogu to vhodnější řešení.

Co ale máte, jsou staré petry, staré wafky, starou karmu, sanitrem zanesené radiátory apod., zkrátka stará zařízení, která jsou méně efektivní hned dvojím způsobem. Jednak pokrokem ve vývoji jsou nová zařízení efektivnější, jednak jsou ta starší s nějakým papírovým výkonem a efektivitou každým dalším rokem stáří méně účinná, ať děláte, co děláte. A jste-li nejen energeticky chudí, nemáte ani na drahý servis.

Logicky i ekonomisticky pak o to urputněji hledáte, kde ušetřit. Nevede vás k tomu spořílkovství lakomé Barky, ale nutnost, protože často a opakovaně řešíte, jestli si koupíte nezbytné léky, něco do školy dětem, jídlo, nebo palivo. Nelze v takové situaci vinit nikoho, kdo podlehne praktikám podomních šmejdů, za které se Bohemka může právoplatně počítat, že si pořídíte dodávku energií právě u ní, s příslibem úspor.

Výzkum na to jistě ještě nikdo nezpracoval, jestli k tomu vůbec kdy dojde, ale je důvodné se domnívat, že velká část domácností postižených krachem BE je právě v situaci energetické chudoby dlouhodobě, dávno před její existencí a krachem.



Radit takto postiženým lidem, že se měli zařídit jinak a že jim to patří, když chtěli ušetřit, je stejně příčetné, jako radit hladovému, že má méně jíst a tím se nasytí. Když vynecháte nutkavou psychohygienickou potřebu hned zjišťovat a vymýšlet, jak se má chudý člověk stát bohatým, zjistíte, že z mizerných výdělků ušetřit na něco lepšího je objektivně nemožné. Jako je nemožné svépomocně vyřešit tento strukturální problém.

Další díl bude o tom, co strádání chladem znamená zdravotně, jak po fyzické, tak po psychické stránce.

