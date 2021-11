Nad svatomartinskou husou o prioritách nové vlády

12. 11. 2021 / Boris Cvek

Všichni víme, že Babišova vláda je špatná, že nezvládala a nezvládá epidemii. Dobře, není na tom nic divného (jen na její obranu je dobré říci, že v létě a ještě během celého září se u nás ze všech stran, zejména těch odborných, tvrdilo, že podzim bude v pohodě – navzdory tomu, co probíhalo v Izraeli – my jsme přece promořeni, říkalo se – mimochodem: Bulharsko asi bylo taky hodně promořeno, protože tam od začátku pandemie zemřelo nejvíce lidí na počet obyvatel v EU, a vidíme, že katastrofa je tam opět příšerná – naopak v Dánsku, kde zemřelo v EU nejméně lidí, ba vlastně nikdo nad průměr, je naprostý klid). Místo Babišovy vlády ale přicházejí nyní ti, kdo tuto zemi zachrání a kdo chtějí „jednat rychle“.

Ještě se nechopili vlády, to je fakt. Ale mluvit by už mohli umět. Jsou to přece politici. Říkají, že zajistí, aby se po dálnici dalo jezdit 150 km v hodině, že se připraví na teroristický útok, ano, chtějí skutečně pomoci zemi s tím, co ji akutně nejvíce trápí – hlavně rychle. Ale o tom, co by se mělo dělat s covidem, tam neslyšíme prakticky nic. Pan Kupka z ODS mluvil včera v Radiožurnálu o tom, že hlavní priorita je poslat dopisy neočkovaným seniorům. Dále prý je důležité zajistit uznání protilátek jako doklad o tzv. „bezinfekčnosti“ (jediný stát, který to v Unii, a možná i na světě, udělal, bylo Rakousko – a to nyní kolabuje snad ještě rychleji než my). Ale proč proboha pan Kupka? Proč ne budoucí premiér Fiala za celou koalici? Nejde o dost akutní a vážnou věc? Dnes ráno jsem v Radiožurnálu slyšel zase pan Kubu z ODS. Takové ty řeči o tom, že je třeba se očkovat a že jiná opatření jsou nákladná. A zase: proč pan Kuba? Kde je budoucí premiér?

Fialova vláda možná hned tak nenastoupí, nicméně nastoupí-li do Vánoc, těžko se vyhne lockdownu. Možná bude muset zavádět lockdown na Vánoce. Bylo by v takovém případě pro ni velmi výhodné, kdyby veřejnost věděla, že v listopadu tu byl z její strany podán veřejně jasný postup, co se mělo dělat – a v čem tedy Babišova vláda selhala, protože to nedělala. Premiér Fiala by mohl říci: vidíte, musíme zemi zavřít, zakázat cestování mezi okresy kvůli Babišovi, protože nedal na náš recept! Kde je tedy ten problém? Proč tu nemáme recept nové vlády? Podle mne je to jasné: nejen strany mezi sebou, ale ani členové jedné a té samé strany nové vládní koalice se neshodnou, co se má vlastně dělat. Neočkovaný kandidát pirátů na ministra zdravotnictví zoufale na Twitteru sleduje, kolik z hospitalizovaných jsou lidé, kteří už covid prodělali, protože si prostě myslí, že to nás ochrání. Ať se podívá na promořené Bulharsko a nepromořené Dánsko.

Navíc nová vládní koalice dobra, těch schopných, férových politiků, kteří „hlavně rychle“ budou řešit problémy téhle země, se zřejmě bojí lidem říci těžké pravdy. Kdy třeba někdo začne konečně komunikovat, že dvě dávky nestačí a že to není selhání vakcín? Kdy někdo lidem vysvětlí, co se stalo v létě Izraeli? Politici se bojí. Raději si dáme svatomartinskou husu s novým vínem. Prý byl velmi podařený rok, co se týče vína. A svatý Martin? Ten prý pomohl chudákovi. Kdo pomůže lidem, kteří dnes nakupují vánoční dárky, aniž tuší, že jim končí nebo už skončila imunita po vakcinaci – a že do Vánoc zemřou (už nyní nám umírá na covid asi 60 lidí denně, brzy to bude 100, možná 200, možná více)? To asi není akutní. Ta krásná vyhlídka na 150 km v hodině na dálnici se k mastné huse a hltu vína hodí lépe.







