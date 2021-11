Migranti jsou na polsko-běloruské hranici v katastrofální situaci

10. 11. 2021

"Viděla jsem zranění lidí, způsobená útoky pohraničníků z Polska i z Litvy. Lidé svědčí, že jsou biti pažbou střelných zbraní, kopáni do žeber, dostávají elektrické šoky na krk a pohraničníci jim odebírají a ničí veškerý majetek. To je nepřijatelné a musí to okamžitě skončit."









Děti a rodiny dostávají varování, aby se "vrátily do Minsku". Sílí brutalita policie a zhoršuje se humanitární krize



Podle Polska vyvolává běloruský prezident Alexander Lukašenko záměrně v Evropě novou uprchlickou krizi organizací přesunu migrantů z Blízkého východu do Minsku a silbuje jim bezpečnou cestu do Evropské unie odplatou za sankce, které na Bělorusko uvalil Brusel.



Na polské hranici nyní čelí uprchlíkům téměř 20 000 polských policistů, podporovaných armádou. Je to největší projev síly polského státu od ukončení studené války.



Do doby před několika dny byla většina migrantů násilím zatlačována zpět, i když některým se podařilo dostat se do Varšavy poté, co se skryli v lesích.



Od té doby, co v pondělí běloruské úřady začaly doprovázet tisíce migrantů na polskou hranici v dramatické eskalaci už tak smrtící krize, se situace na hranici ještě výrazně zhoršila.



V lese mezi oběma zeměmi, kde v noci mrzne, za to nyní platí cenu tisíce iráckých, syrských a afghánských rodin. Jsou to obětí, uvízlé mezi násilím polských úřadů a falešnými sliby Běloruska.



Přebývají v malých stanech, skrytých mezi stromy a snaží se zahřát se v mokrých spacích pytlích. Nejméně osm uprchlíků už zemřelo.



Reportéři britského Guardianu se setkali se skupinou tří iráckých kurdských rodin z Duhoku, přítmno bylo nejméně osm dětí.



Varšavská pravicová vláda zčtyřnásobila počet polských pohraničníků a vojáků v oblasti a vytvořila tříkilometrovou militarizovanoui zónu. Staví žiletkový plot. Vojáci zastavují všechna auta a kontrolují jim kufr.



"Situace je zoufalá a stále se zhoršuje," řekla Kule McNally, poradkyně pro humanitární záležitosti organizace Lékaři bez hranic. "Viděla jsem zranění lidí, způsobená útoky pohraničníků z Polska i z Litvy. Lidé svědčí, že jsou biti pažbou střelných zbraní, kopáni do žeber, dostávají elektrické šoky na krk a pohraničníci jim odebírají a ničí veškerý majetek. To je nepřijatelné a musí to okamžitě skončit."



Jedna syrská rodina spala v lese 21 dní, než ji Poláci donutili odejít zpět do Běloruska.





