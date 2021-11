Koronavirus: V Německu, na Ukrajině a v Rusku výrazně roste počet nákaz

8. 11. 2021

čas čtení 1 minuta

V neděli 7. listopadu zaznamenala Česká republika 2996 dennich nákaz (o víkendu je jich vždycky registrováno míň). Hospitalizováno je 2697 osob, to je nárůst o 112 osob. Celkem zemřelo v ČR 31 053 lidí, od předchozího dne je to nárůst o 31 mrtvých. ZDE - Spojené státy od pondělka zrušily zákaz cestování z 33 zemí světa. Vpustí nyní do země zahraniční turisty, ale musejí být očkování. USA také otevírají hranici s Kanadou a Mexikem pro očkované návštěvníky.- Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo 15 513 denních nákaz, o den předtím 23 543 denních nákaz.