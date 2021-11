Průzkum: Lidi vědí, že je klimatická krize vážná věc, ale sami nejsou ochotni udělat skoro nic

8. 11. 2021

Z průzkumu provedeného v deseti zemích světa sice vyplývá, že lidé jsou vážně znepokojeni klimatickou krizí, avšak většina z nich je přesvědčena, že dělají proti globálnímu oteplování už sami hodně a nejsou ochotni dělat víc. Většinou si o sobě myslí, že se sami snaží o záchranu planety daleko více než média, místní státní správa či místní komunita. Téměř polovina občanů v deseti zemích, včetně USA, Británie, Francie, Německa a Polska, má pocit, že nemusejí měnit své osobní zvyky a chování.

Jen 51 procent občanů se vyjádřilo, že určitě podniknou vlastní kroky proti globálnímu oteplování, 14 procent uvedlo, že určitě nepodniknou nic, a 35 procent lidí je nerozhodnuto. Lidé v Polsku a v Singapuru byli nejvíce ochotni (56 procent) něco dělat, lidé v Německu (44 procent) a v Holandsku (37 procent) nejméně.



Nejčastějšími důvody bylo: "Jsem hrdý na to, co už dělám" (74 procent), "Experti nedosáhli shody ohledně toho, co je nejdůležitější dělat" (72 procent) a "Potřebuju víc peněz a zdrojů od státu" (69 procent).



Dalšími výmluvami bylo: "Nemohu si tyto kroky dovolit" (60 procent), "Nemám informace o tom, co bych měl dělat" (55 procent), "Nemyslím si, že individuální akce bude mít nějaký dopad" (39 procent) "Hrozba klimatu se přehání" (35 procent) a "Nemám v hlavě místo, abych na to mohl myslet" (33 procent).



Skutečnost, že by lidi měli snížit spotřebu své energie, považovalo za prioritu jen 32 procent občanů, dávat přednost veřejné dopravě před soukromými automobily je ochotno jen 25 procent občanů a radikálně změnit zemědělský model je také vysoce nepopulární, podpořilo to jen 24 procent občanů.



Jen 23 procent občanů souhlasilo, že snížit počet letů a zvýšit ceny zboží, které nerespektuje ekologické normy, je důležité pro záchranu planety. Zákaz vozidel poháněných fosilními palivy považovalo za důležitý jen 22 procent občanů, snížení konzumace masa jen 18 procent a snížení mezinárodního obchodu jen 17 procent.



Dotazováni byli občané v USA, v Británii, ve Španělsku, ve Francii, v Holandsku, v Německu, ve Švédsku, v Polsku, v Singapuru a na Novém Zélandě.



