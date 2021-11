Co znamená vítězství Republikánů ve Virginii? Pomohou Demokraté svou arogancí a nekompetentností znovu Trumpovi k vítězství?

5. 11. 2021

čas čtení 4 minuty



Ve středu utrpěl Joe Biden trpkou politickou porážku, když byli demokraté šokujícím způsobem poraženi ve volbách guvernéra ve státě Virginie.



Ve středu utrpěl Joe Biden trpkou politickou porážku, když byli demokraté šokujícím způsobem poraženi ve volbách guvernéra ve státě Virginie.

Demokratickému kandidátu Terrymu McAuliffovi, který se účastnil volebních kampaní s Bidenem a s Obamou, se nepodařilo zabránit volebnímu vítězství republikána Glenna Youngkin, přestože v tomto státě v prezidentských volbách v roce 2020 Biden zvítězil na celé čáře.





Pozoruhodné je, že republikán Youngkin během své předvolební kampaně ani jednou nevyslovil jméno "Trump" a Donalda Trumpa do své kampaně nepozval.

K porážce demokratů dochází v době, kdy Bidenova popularita poklesla na 42 procent a nedaří se mu prosadit svou agendu v Kongresu.



Demokratický kandidát McAuliffe se snažil varoval před Youngkine jako před žákem Donald Trumpa. To se ale neukázalo jako efektivní, protože se republikáni zaměřili - s přesností laseru, jak napsal jeden komentátor - na vyvolávání strachu a hněvu rodičů školáků ohledně kulturních válek ve školách ve Virginii.



Republikánský kandidát Youngkin při své kampani otevřeně lhal, že se tzv. critical race theory - analytický rámec, jehož prostřednictvím univerzitní výzkumníci zkoumají způsoby, jimiž se do zákonů dostávají rasistická ustanovení - všeobecně vyučuje ve školství ve Virginii. Ve skutečnosti se tam nevyučuje.



Youngkinova kampaň se zaměřila ne výrok demokratického kandidáta McAuliffea, který v jedné debatě řekl: "Nemyslím si, že by rodiče měli nařizovat školám, co mají učit." (S kterýmžto výrokem absolutně souhlasím, poznamenává Jan Čulík.)



Velmi důležité také je, že se Youngkinovi podařilo úspěšně zůstat na hranici, kdy sice mlčky přijal Trumpovu podporu, ale nikdy se o něm během své předvolební kampaně nezmínil ani ho nepozval do své kampaně. Youngkin vystupoval dostatečně dvojznačně, aby dokázal získal podporu umírněných Republikánů, kteří odmítají Trumpa, ale zároveň nenaštval Trumpovy stoupence, kteří pro něho také hlasovali.



Manisha Sing, analytik pro Demokratickou stranu řekl listu Guardian: "Nedovedu si představit všechny ty lži, které byly šířeny k ovlivnění voličů. Chodil jsem za voliči do jejich domovů a lidi mi říkali, že musíme odstranit ze škol pornografii - což je lež, tam žádná pornografie není. Oni prostě jen opakovali ty lži, které slyšeli v televizi Fox News." ZDE



Demokraté si musejí vypracovat lepší strategii proti vyvolávání rasistické hysterie, konstatoval Steve Phillips, jiný analytik, kterého oslovil deník Guardian:



"Byli jsme svědky toho, jak nefunguje standardní strategie Demokratů, totiž ignorovat systemický rasismus a bělošský nacionalismus a když ho demokraté slyší, jen změnit téma hovoru. Demokratická strana není schopna hájit černošské voliče, protože se obává, že kdyby to udělala, odcizí si americké bělošské středostavovské voliče. Republikán Glenn Youngkin si vytvořil mocnou, implicitní strategii, jejímž prostřednictvím vyvolává rasové obavy bělochů svými útoky proti kritické rasově teorii. Demokratický kandidát McAuliffe odmítl se razantně postavit proti rasismu. To všechno ve státě, kde vzniklo otroctví a kde americká Konfederace měla své hlavní město.



Republikáni zcela zjevně začnou využívat této strategie pro volby v roce 2022, budou aktivizovat bělochy, a Demokraté si na to budou muset vypracovat reakci."



Jiný komentátor, Geoffrey Kabaservice:



"Demokraté se měli zabývat znepokojením rodičů ohledně otázek školství otevřeně a poctivě. Namísto toho předstírali, že nic, co by se podobalo kritické rasové teorii se ve školách nevyučuje, a také tvrdili, že každý, kdo proti levicové pedagogice něco namítá, je bělošský supremacista."



Je zcela zjevné, že Republikáni budou velmi intenzivně využívat obou témat: "Oni se snaží poškodit naše děti" a "Jste ohroženi černošskou menšinou!" ZDE



Washington Post nedávno informoval, že Donaldu Trumpovi se podařilo získat od svých stoupenců na základě lží, že mu byly prezidentské volby ukradeny, více než 100 milionů dolarů. Nesmí je sice podle zákona použít pro svou předvolební kampaň, pracuje ale na způsobech, jak zákon obejít.



To, co se bude dít v USA, bude ještě hodně "zajímavé". Ohrozí to celý svět.





