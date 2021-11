Emisní závazky COP26 mohou omezit globální ohřívání na méně než 2 stupně Celsia

4. 11. 2021

Závazky týkající se emisí skleníkových plynů, které byly předloženy na klimatickém summitu COP26 v Glasgow, by podle výzkumu omezily nárůst globální teploty pod 2 stupně Celsia, což je poprvé, co se svět dostal na takovou trajektorii.

Plány Indie, která je třetím největším emitentem na světě, výrazně ovlivnily odhad globální teploty, zjistil výzkum Melbournské univerzity, píše deník Guardian

Pokud budou její závazky a závazky dalších zemí na jednáních splněny, teplota pravděpodobně vzroste o zhruba 1,9 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí. To by bylo méně než horní hranice 2 stupně Celsia, ale více než spodní hranice 1,5 stupně Celsia stanovená v pařížské klimatické dohodě z roku 2015.



Labouristický stínový ministr obchodu a veterán dramatické kodaňské konference z roku 2009 Ed Miliband, varoval, že je třeba udělat mnohem více.



Pro deník Guardian řekl: "Jakýkoli pokrok je vítaný, ale musíme být velmi opatrní, pokud jde o vyhlašování úspěchu na základě vágních a často prázdných čistých nulových cílů za tři nebo více desetiletí. Například Austrálie má nulový cíl pro rok 2050, ale její plány pro rok 2030 odpovídají oteplení o 4 stupně. Zaměření na snížení emisí o polovinu v tomto rozhodujícím desetiletí má svůj důvod. Odráží naléhavost, jasnost a konkrétnost, které potřebujeme, abychom udrželi 1,5 °C při životě. Nemůžeme dovolit, aby političtí lídři posouvali cíle."



Předseda COP26 Alok Sharma uvedl, že nové závazky představují důležitý pokrok, ale že na této konferenci bude třeba udělat více, aby byl cíl 1,5 stupně Celsia na dosah.



Řekl, že díky indickým a dalším nedávným národním závazkům je nyní 90 % celosvětového HDP pokryto čistými nulovými závazky, zatímco před rokem to bylo jen asi 30 %. K dosažení krátkodobého cíle snížit globální emise do roku 2030 na polovinu je to však podle něj stále málo. Jak tuto mezeru v ambicích vyřešit, je nyní klíčovou otázkou pro konferenci COP.



Šéfka OSN pro klima Patricia Espinosová dodává: "Musíme pracovat na tom, jak tuto mezeru vyřešit, to je největší výzva této konference. Neslyšela jsem však nikoho, kdo by říkal, že nechce dosáhnout 1,5 °C."



Autor zprávy, docent klimatologie v Melbourne a hlavní autor Mezivládního panelu pro změnu klimatu Malte Meinshausen uvedl, že "významný" posun v předpokládaném globálním oteplování byl do značné míry vyvolán nedávným zlepšením cílů Indie a Číny v oblasti emisí do roku 2030 a také závazkem Indie dosáhnout do roku 2070 nulových emisí.



Sdělil, že je to poprvé, kdy kombinované závazky a pravděpodobné emisní dráhy více než 190 zemí dávají lepší než 50% šanci na omezení oteplování pod 2 stupně Celsia. Dosažení nárůstu pod 2 stupně však zůstává velmi podmíněné a závisí na tom, zda země zmapují věrohodné cesty k čisté nule, jak slíbily, a zda rozvojové země obdrží finanční prostředky na ochranu klimatu, po nichž volaly, aby dosáhly uhlíkové neutrality.

