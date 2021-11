Covid způsobil v ČR snížení průměrné délky života o 1,12 roku

4. 11. 2021

V důsledku covidu přišli lidé o 28 milionů let života



Vyplývá to z dosud největší studie, která hodnotí dopad pandemie. Studii realizovala University of Oxford.



V mnoha zemích světa došlo k poklesu průměrného věku a velkou měrou vzrostl počet ztracených let života. Vědci upozorňují, že skutečný počet ztracených let bude zřejmě ještě daleko vyšší, protože vědci neměli data z mnoha zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky.



V Bulharsku lidé přišli v roce 2020 o 7260 let života na 100 000 obyvatel, v ČR O 2970 let na 100 000 obyvatel. Níže uvedená tabulka zaznamenává nejpostiženější země:





Tato tabulka ukazuje, o kolik se v nejpostiženějších zemích zkrátila průměrná délka života:



