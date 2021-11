Finanční škrty v pandemii nejsou řešením

5. 11. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Znovu bych si dovolil mírně korigovat názor Karla Dolejšího. Finanční škrty v pandemii nejsou řešením. Naopak je to cesta k destabilizaci a k úpadku. Mimochodem, nedostatečná finanční podpora pro nakažené občany v České republice, která znamená, že nakažení občané ignorují nutnost zůstat doma, chodí dál do práce a šíří nákazu, výrazně přispěla k tragickému průběhu pandemie v České republice, která patří k jedné z globálně nejpostiženějších zemí.





Mezinárodní ekonomové, a nejsou to žádní levičáci (pokud je slovo "levičák" urážka) se shodují v tom, že v důsledku rekordně nízkých úrokových měr není státní zadluženost zplsobená pandemií výraznějším problémem.







Cestou z ekonomické krize způsobené pandemií je podle nich jedině program cílených investic, ovšem nikoliv do spotřeby, ale do inovací, do umělé inteligence, do technologie, do infrastruktury a do školství. Je načase, aby Česká republika financovala inovace, aby přestala být montovnou pro západní Německo.





V důsledku nadcházející technické revoluce totiž Česko přestane být pro Německo jako montovna zajímavé - už toho nebude zapotřebí. Česko musí mít jinou strategii.





Stejně důležité jsou i investice do přechodu na zelenou ekonomiku, které poskytují zemi obrovské množství technologických možností, zlepšení současného stavu a mnoho nových pracovních příležitostí.







Naprosto šokující je přetrvávající kriminální problém existence parazitických soukromých exekutorů, kteří vylučují přibližně deset procent českého obyvatelstva z normální ekonomické činnosti a nutí je do neformální šedé zóny. Je to asi tak velká škoda na ekonomickém prospěchu země, jakou páchali před rokem 1989 komunisté vylučováním schopných lidí z ekonomiky a z vlivných postavení z pitomých ideologických důvodů. Tentokrát však zemi poškozuje kriminální a parazitická touha po zisku likvidací spoluobčanů. Poškozuje se tím celá země.



