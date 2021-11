Společnost Pfizer "zabíjí" uprostřed pandemie, zatímco zvyšuje prognózu prodeje vakcín na 36 miliard dolarů

4. 11. 2021

čas čtení 5 minut

Aktivisté za veřejné zdraví v úterý obvinili společnost Pfizer, že upřednostňuje zisk před lidskými životy poté, co americký farmaceutický gigant zvýšil svůj odhad prodeje vakcín proti koronaviru na 36 miliard dolarů v roce 2021, tedy v době, kdy tato společnost čelí odporu kvůli odmítání očkování v chudých zemích postižených pandemií, píše Jake Johnson na webu commondreams.org

"To, že společnost Pfizer dokázala jen za poslední tři měsíce vydělat miliardy dolarů na tržbách, a přitom neposkytla vakcíny miliardám lidí, je selhání katastrofálních rozměrů," uvedl v úterním prohlášení Patrick Wilcken, vedoucí oddělení obchodu a lidských práv v Amnesty International. "Nejenže naprostá většina jejích vakcín směřovala do zemí s vysokými a vyššími středními příjmy, ale společnost Pfizer se také důsledně odmítá vzdát svých práv duševního vlastnictví a sdílet technologii na výrobu vakcín."



Společnost Pfizer v úterý oznámila, že ve třetím čtvrtletí dosáhla celkových příjmů ve výši 24,1 miliardy dolarů, z čehož 13 miliard připadá na vakcínu Comirnaty, kterou společnost vyrábí se svým německým partnerem BioNTech - s pomocí veřejných finančních prostředků a technologií americké vlády.



Generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla, který se zdánlivě snaží odvrátit kritiku, že jeho společnost nedělá dost pro pomoc chudým zemím v boji proti pandemii, v úterý uvedl, že farmaceutický gigant je "na dobré cestě k dosažení cíle dodat do konce roku 2022 nejméně dvě miliardy dávek do zemí s nízkými a středními příjmy - nejméně jedna miliarda bude dodána letos a jedna miliarda příští rok".



"Jedna miliarda z těchto dávek bude dodána vládě USA za neziskovou cenu, která bude darována nejchudším zemím světa bez jakýchkoli poplatků pro tyto země," dodal Bourla.



Zastánce spravedlivého očkování však Bourlovy komentáře neuklidnily.



Nick Dearden, ředitel britské advokační skupiny Global Justice Now, poznamenal, že "pouze 1 % zásob společnosti Pfizer bylo prodáno mezinárodnímu distribučnímu mechanismu COVAX, protože společnost upřednostnila prodej třetích a čtvrtých dávek na bohatých trzích před prodejem dávek tam, kde jsou nejvíce potřeba".



"Společnost Pfizer nyní sedí na nejlukrativnějším léku, jaký byl kdy vyroben, ale zatímco akcionáři korporace vydělávají, většina světa je od této vakcíny odříznuta, protože společnost Pfizer agresivně prosazuje zisky před záchranou životů," řekl Dearden. "A co hůř, tyto zisky společnosti Pfizer nestačí: korporace je odhodlána zabránit komukoli jinému ve výrobě své vakcíny, aby si mohla tuto technologii na dlouhá léta monopolizovat."



"Od samého počátku se společnost Pfizer snažila zdiskreditovat pokusy Světové zdravotnické organizace o sdílení know-how v oblasti vakcín," dodal. "Tyto zisky půjdou na úkor mnoha a mnoha životů na celém světě."



V září Amnesty International odhadla, že společnosti Pfizer a BioNTech "dosud dodaly jen do Švédska devětkrát více vakcín než do všech zemí s nízkými příjmy dohromady".



Spolu s dalšími vedoucími pracovníky farmaceutických firem byl Bourla otevřeným odpůrcem návrhu představeného Indií a Jihoafrickou republikou na dočasné zrušení ochrany duševního vlastnictví, aby chudé země mohly vyrábět generické vakcíny pro své obyvatelstvo.



Bidenova administrativa v květnu navrhovanou výjimku z patentové ochrany podpořila, ale kvůli nesouhlasu řady bohatých zemí, včetně Německa a Spojeného království, zůstal návrh ve Světové obchodní organizaci na mrtvém bodě.



Deník New York Times minulý měsíc uvedl, že "navzdory rostoucímu tlaku odmítli ředitelé společností Moderna a Pfizer udělit licenci na svou technologii mRNA rozvojovým zemím s odůvodněním, že to nemá smysl".



"Říkají, že proces je příliš složitý, že by bylo příliš časově a pracovně náročné zřídit zařízení, která by to mohla dělat, a že nemohou ušetřit personál kvůli naléhavé potřebě maximalizovat výrobu ve vlastní síti zařízení," poznamenaly Timesy. " Odborníci na veřejné zdraví z bohatých i chudých zemí však tvrdí, že rozšíření výroby do regionů, které ji nejvíce potřebují, je nejen možné, ale i nezbytné pro ochranu světa před nebezpečnými variantami viru a ukončení pandemie."



Podle nejnovějších údajů organizace Our World in Data obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru pouze 3,7 % lidí v zemích s nízkými příjmy. Pouze 5 % z 1,3 miliardy obyvatel Afriky bylo plně očkováno proti covidu-19.



Celý článek v angličtině ZDE

0