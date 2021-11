John Major: Johnsonova vláda je politicky zkorumpovaná

6. 11. 2021

čas čtení 4 minuty

V průzkumu veřejného mínění pro bulvární pravicový probrexitový deník Daily Mail (!!) souhlasí 57 procent Britů, že Británii hrozí, že by se mohla stát zkorumpovanou zemí. 69 procent Britů zastává názor, že bylo nesprávné, že Boris Johnson donutil poslance v Dolní sněmovně, aby zrušili trest pro korupčního poslance Owena Patersona. Britové podle listu zastávají názor, že Johnsonova vláda je nejzkorumpovanější britskou vládou za posledních 40 let. ZDE BBCToday - 06/11/2021 -



15 minute interview with John Major starting 1 hour 10 mins in



Excoriating of this Government. Passionate rejection of their values



I think, however, that we have already slipped into corruption



It is a real & present danger



https://t.co/dBnk4leq5u — Fionna O'Leary, 🕯🇪🇺 (@fascinatorfun) November 6, 2021

Bývalý britský konzervativní premiér Sir John Major ostře zaútočil na pokus Johnsonovy vlády zachránit zkorumpovaného konzervativního poslance Owena Patersona rozhodnutím zrušit jeho trest a zrušit nezávislý nadstranický parlamentní výbor proti korupci a nahradit ho systémem, v němž by měli jediné slovo vládnoucí konzervativci.



John Major odsoudil toto jednání jako "ostudné a nesprávné".



Tento bývalý konzervativní premiér uvedl, že z toho vyplývá, že vláda Borise Johnsona je "politicky zkorumpovaná" a že Major bude čelit vážnému dilematu, má-li v příštích parlamentních volbách hlasovat pro Johnsona. Bývalý britský konzervativní premiér Sir John Major ostře zaútočil na pokus Johnsonovy vlády zachránit zkorumpovaného konzervativního poslance Owena Patersona rozhodnutím zrušit jeho trest a zrušit nezávislý nadstranický parlamentní výbor proti korupci a nahradit ho systémem, v němž by měli jediné slovo vládnoucí konzervativci.John Major odsoudil toto jednání jako "ostudné a nesprávné".Tento bývalý konzervativní premiér uvedl, že z toho vyplývá, že vláda Borise Johnsona je "politicky zkorumpovaná" a že Major bude čelit vážnému dilematu, má-li v příštích parlamentních volbách hlasovat pro Johnsona.











John Major řekl v sobotu v rozhlase BBC: "Myslím, že způsob, jímž se vláda k této věco postavila, byl ostudný, nesprávný a hanebný, žádná vláda nesmí takhle jednat. Také to mělo ten dopad, že to naprosto zdiskreditovalo pověst parlamentu."



Major zdůraznil, že způsob, jímž se Johnsonova vláda pokusila zachránit Patersona, byl "hluboce nekonzervativní" a bylo to něco co se mu "intenzivně nelíbí". Major také dodal, že činy nynější Johnsonovy vláday "škodí doma i naší pověsti v zahraničí".



Tento bývalý britský konzervativní premiér konstatoval, že to, co se odehrálo tento týden, nebylo poprvé, co se Johnsonova vláda chovala "nekonzervativním způsobem" a že je už znepokojen dlouhou dobu.



Uvedl další příklad, že vláda prozrazuje svá rozhodnutí předem svým oblíbeným novinářům, jen některým, jiným problémem je, jak se staví Johnsonova vláda k brexitu, když se několikrát rozhodla prostě nerealizovat určitá ustanovení dohody Británie s EU ohledně brexitu.



Dodal: "Vznikla všeobecná atmosféra typu 'My teď vládneme' - a tak se chovají, jak se jim zachce."



Zuřící John Major dodal: "Obávám se, že tato vláda, se svou velkou většinou, má tendenci chovat se vůči parlamentu s pohrdáním. A jestliže to bude pokračovat, skončí to špatně. Oni svévolně ignorují parlament a předseda parlamentu ohledně toho vyjádřil už mnohokrát svou frustraci, a to právem. Ale také so chovají špatně mnoha jinými způsoby, které jsou zřejmě politicky zkorumpované."



John Major měl v době své vlády sám problémy s korupcí mezi konzervativními poslanci, kdy si někteří z nich nechávali platit za interpelace v parlamentě. Řekl o tom: "Ta korupce napáchala obrovské škody a ztrapnila nás. Poškodila vládu. Poškodila parlament. Týkalo se to relativně malého počtu lidí, ale nebyla pro to žádná omluva."



Jenže, řekl Major, zásadním rozdílem bylo, jak se k tomu on sám postavil. "Já jsem založil nezávislý Nolanův výbor k vyšetření této korupce a ten se stal obrovským úspěchem. Zásadním rozdílem je to, že v devadesátých letech jsem já založil výbor, který tohle chování řešil. Za několik posledních dní jsme svědky vlády, která se snaží toto chování obhajovat. Korupce je nepřijatelná, byla nepřijatelná, i když jsem byl premiérem já, a utrpěl jsem velké množství bolesti a starostí ohledně toho. Musí to skončit."



Podrobnosti v angličtině ZDE



0