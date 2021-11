Bosna: Hrozí rozklad mírových dohod a mírového uspořádání

3. 11. 2021

čas čtení 2 minuty

Odchod bosenských Srbů ze společných institucí vytvoří situaci faktického odtržení Republiky srbské v Bosně od bosenského státu.

Američany sponzorovaná mírová dohoda, která v 90. letech ukončila válku v Bosně, je ohrožena rozpadem, pokud mezinárodní společenství nezastaví srbské separatisty, varuje ve zprávě pro OSN její mírový vyslanec.

Německý politik Christian Schmidt ve své první zprávě pro světovou organizaci tvrdí, že Bosna čelí nejhoršímu ohrožení své existence od konce války.

"Vyhlídky na další dělení a konflikt jsou velice reálné," napsal Schmidt.

Měl na mysli kroky separatistického vedení bosenských Srbů zaměřených na zničení klíčových státních institucí jako společné ozbrojené síly, daňový úřad a nejvyšší soud, podobně jako dalších úřadů.

"To se rovná odtržení bez jeho vyhlášení," tvrdí Schmidt ve zprávě pro patnáctičlennou radu bezpečnosti, která se má k tématu sejít tento týden a obnovit mandát evropských mírových sil EUFOR.

Daytonská mírová dohoda z roku 1995 ukončila tři a půl roku trvající válku mezi bosenskými Srby, Chorvaty a Bosňany rozdělením země podle etnických linií do dvou autonomních regionů - Srby ovládané Srbské republiky v Bosně a Federace Bosny a Hercegoviny obývané společně Chorvaty a Bosňany.

Oba regiony jsou spojeny centrální vládou, která během let zesílila tak, aby se Bosna přiblížila funkčnímu státu s institucemi, který by mohl vstoupit do EU a NATO.

Schmidt upozorňuje, že odchod kterékoliv entity z ustavených institucí není legálně možný a podkopal by stabilitu a funkce státu.

Nyní šestisetčlenná mise EUFOR je podle něj klíčová pro budoucí stabilitu země. Zároveň varuje, že pokud Srbové odejdou ze společných ozbrojených sil a vytvoří vlastní, mise EUFOR by měla být rozšířena.

Bosenští Srbové podporovaní Ruskem a Čínou neuznávají Schmidta za vysokého představitele, protože jeho jmenování nebylo schváleno Radou bezpečnosti OSN.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0