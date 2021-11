ČR: Nárůst denních nákaz o 2311 případů!

3. 11. 2021

V úterý 2 listopadu zaznamenala Česká republika 9902 dennich nákaz, je to denní nárůst o neuvěřitelných 2311 případů. Hospitalizováno je 2058 osob, to je nárůst od předchozího dne o 245 nemocných. Celkem zemřelo v ČR 30 840 lidí, od předchozího dne je to nárůst o 65 mrtvých. Míra nákazy za posledních 14 dní je v ČR 631 infekcí na 100 000 obyvatel.



Zdroj ZDE

