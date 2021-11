Ve středu dramaticky pokročila orbánizace Velké Británie

3. 11. 2021 / Jan Čulík

Charakteristickým rysem vlády Borise Johnsona je, že když nějaký nezávislý výbor rozhodne jinak, než jak to vyhovuje jemu a jeho kumpánům v johnsonovské, populistické Konzervativní straně, Johnson rozhodne rozhodnutí toho výboru zrušit, nebo ho rozpustit a založit jiný, složený ze svých kamarádů, ochotných učinit rozhodnutí, které jde Johnsonovi na ruku. To se stalo už několikrát, loni v létě s pochybnou Johnsonovou ministryní vnitra Priti Patel, o níž bylo shledáno, že šikanuje své podřízené na ministerstvu - Boris Johnson prostě toto rozhodnutí zrušil. Šéfem úřadu Ofcom, regulačního úřadu britské vlády pro média, chce Johnson nechat jmenovat Paula Dacrea, dlouholetého šéfredaktora bulvárního ultrapravicového listu Daily Mail, proslulého mimo jiné tím, že před druhou světovou válkou podporoval Hitlera. Příslušný nezávislý výbor Dacrea do čela Ofcomu nevybral, tak ho Johnson rozpustil a hledá nyní nový výbor - Dacrea šéfem Ofcomu posléze najmenuje Johnsonova ministryně kultury.



Za posledních čtyřiadvacet hodin vyvřel v britské Dolní sněmovně neuvěřitelný skandál.





Nezávislý nadstranický inspekční výbor který dohlíží na to, aby v britském parlamentu nedocházelo ke střetu zájmů, odsoudil po vyšetřování konzervativního poslance Owena Patersona, který obdržel od soukromých firem 100 000 liber (3 miliony Kč) a jejich jménem pak lobboval v parlamentu. Parlamentní výbor Patersona odsoudil k vyloučení z Dolní sněmovny na jeden měsíc a k možné porážce v nových doplňovacích volbách v jeho volebním okrsku.





Co však udělala Johnsonova vláda? Parlamentní rezoluci, která měla Patersona vyloučit, pozměnila, jeho vyloučení zrušila, navrhla, aby proces vedoucí k potrestání tohoto poslance byl zrušen a aby byl "restrukturalizován" celý systém monitorování poslanecké korupce v parlamentu. Nezávislý, nadstranický výbor s řadou mimoparlamentních členů, který dosud analyzoval a trestal případy korupce v parlamentu, má být zrušen a nahrazen výborem, v jehož čele bude stát konzervativec a v němž budou mít konzervativní poslanci většinu. Johnson nakázal svým poslancům, aby pro tento paskvil hlasovali, což učinili ve středu odpoledne většinou 28 hlasů, v poměru hlasování 250 poslanců proti 232. I 13 konzervativců hlasovalo proti tomuto paskvilu a 98 konzervativních poslanců se hlasování nezúčastnilo. Někteří tradičnější konzervativní poslanci (včetně bývalé premiérky Theresy Mayové) se proti Johnsonovu paskvilu postavili, protože i oni se obávají, že to dává výrazný signál veřejnosti, že Dolní sněmovna se nyní otevřeně stává komorou, kde vládne korupce a kde konzervativci jsou "lepší lidi" než kdokoliv jiný. I nejdéle sloužící poslanec ve sněmovně, konzervativec Sir Peter Bottomley, který hlasoval proti Johnsonovu paskvilu, poukázal na to, že pokud by někdo chtěl změnit systém dohlížející na možnost korupce v parlamentu, který poslanci schválili v roce 2010, je možno o tom uvažovat, ale v žádném případě nelze věci měnit uprostřed vyšetřování a uprostřed procesu trestání jednoho poslance.





Naopak Andrea Leadsome, konzervativní poslankyně, která Johnsonův paskvil předložila, se ve středu večer v televizi hájila, že nový návrh má "zlepšit způsob monitorování korupce". Vůbec prý nejde o to, že byl konzervativní vládou zrušen během jeho průběhu, proces potrestání konzervativního poslanc, prý by udělala totéž pro poslance jakékoliv strany.

Labouristická opozice zuří a její šéf Keir Starmer konstatoval, že labouristé budou nové změny v této věci bojkotovat. Tentýž postoj zaujala strana skotských nacionalistů. Ovšem nejen labouristé, ale i celý Twitter se postavil ve středu večer proti korupci v britské Dolní sněmovně.



Konzervativní poslanci už začínají dostávat protestní emaily od svých voličů. Prý se ale uvidí, jak na to celé bude reagovat zítřejší tisk.



They think they can simply get away with it. And they're absolutely right. Contempt for all but their own. Trumpism comes to Britain. #OwenPaterson — Otto English (@Otto_English) November 3, 2021

Like the Republicans, it is becoming harder to avoid the conclusion that the Conservative Party no longer believes in democracy, practically or theoretically. In the long run, that is the most terrifying thing of all. — Jonathan Lis (@jonlis1) November 3, 2021

Angela Rayner, náměstkyně šéfa Labouristické strany: Konzervativní ministři a poslanci právě hlasovali pro zrušení verdiktu nezávislého nadstranického výboru, který zjistil, že konzervativní poslanec opakovaně porušoval předpisy tím, že dostával 100 000 liber ročně za lobbování ministrů pro lidi, kteří ho platí. Absolutní hnus. Prohnilé ke kořenům.







Today @BorisJohnson and @Conservatives MPs voted to support corruption, brought shame on our democracy and undermined the integrity of public office. pic.twitter.com/ZJKPy3ZG9H — Angela Rayner (@AngelaRayner) November 3, 2021 James O'Brien, rozhlasový komentátor: Konzervativci dnes hlasovali pro zrušení hnědých obálek s úplatky, ale ty peníze si nechávají.

The Tories just voted to get rid of the brown envelopes but keep the money in them. — James Oh Brien (@mrjamesob) November 3, 2021

Dnes jsme svědku pokusu zlikvidovat systém dodržování etických norem ve veřejném životě. Nic víc, nic míň. What we're seeing today is an attempt to kill the system of standards in public life. Nothing less. — Ian Dunt (@IanDunt) November 3, 2021







"Co jste to s tímto parlamentem provedli?" ozývaly se v Dolní sněmovně ve středu odpoledne kritické hlasy.Podrobnosti v angličtině ZDE