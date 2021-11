Nechte se očkovat, úpěnlivě apeluje rodina sedmatřicetileté neočkované matky pěti dětí, která zemřela na covid

7. 11. 2021

Byla osm měsíců těhotná a několik týdnů před porodem své páté dcery. Sedmatřicetiletá Saliqa Parveen však zemřela na covid, protože odložila očkování proti covidu do doby až po porodu. Její rodina nyní emocionálně apeluje na těhotné ženy, aby se nechaly očkovat.



V září byla Saliqua Parveen v Sutton Coalfield v britském Birminghamu přijata do nemocnice, protože měla potíže s dýcháním. Dali ji na ventilátor. Nemocnice se rozhodla porodit její dítě císařským řezem. Parveen zemřela 1. listopadu po pětí týdnech na jednotce intenzivní péče. Nikdy neviděla svou nově narozenou dceru.

Její manžel Majid Ghafur, čtyřicetiletý taxíkář, se nyní stará o pět dcer. Řekl v televizi Sky News: "Ani nevěděla, zda se jí narodila holčička nebo kluk. Bylo to šokující. Neměla šanci se mnou mluvit, ani pět minut, říci mi, jak se mám starat ty dcery." Dodal: "Budu šířit tuhle zprávu do celého světa. Prosím zoufale všechny lidi, nechte se očkvoat, jinak to bude pro vás velmi těžké. Je to opravdu smrtelná nemoc, víte. Moje žena plánovala tolik věcí a ta nemoc jí nedala šanci."



Parvenin bratr řekl v televizi BBC, že jeho rodina "přišla o všechno". Hovořil o tom, že jeho sestra dostala dopis, zvoucí ji k očkování, avšak řekla příbuzným: "Teď už je moc pozdě. Nechám se očkovat až po porodu." "Ale už neměla šanci."



Lékaři doporučují, aby se těhotné ženy nechaly očkovat proti covidu.



Oxfordská univerzita zjistila, že letos zemřelo v Británii na covid nejméně 13 těhotných žen. 85 procent z nich nebylo očkovaných. Britský vládní výbor pro vakcinaci a imunizaci naléhá na vládu, aby se v očkovací kampani zaměřila více na těhotné ženy, protože jen 15 procent z nich bylo v Británii dosud plně očkováno.



