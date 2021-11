Tisková zpráva:

Začala historicky první mise europarlamentu na Tchajwan. Iniciovala ji europoslankyně Markéta Gregorová

5. 11. 2021

Delegace osmi europoslanců tento týden poprvé za Evropský parlament navštíví Tchajwan. Misi iniciovala europoslankyně Markéta Gregorová ze své pozice koordinátorky výboru pro cizí vměšování a dezinformace. Právě ty budou hlavním tématem pro rozhovory s experty i nevládním sektorem. V historickém momentu se však delegace Evropského parlamentu setká také se zástupci taiwanské vlády a prezidentkou.

Podle Markéty Gregorové je událost vyústěním déle trvajícího trendu sbližování s demokratickým Tchajwanem, který je současně pod stále větším čínským tlakem. Historická návštěva je tedy zároveň do velké míry pokračování procesu přehodnocování vztahů mezi EU a Čínou. To má podle Gregorové tři hlavní důvody: „Prvním z nich je chování Číny. Čínské vměšování zesílilo, agresivní diplomacie k mnoha členským státům vzrostla, včetně výhrůžek - o tom i my v Česku bohužel víme své. A několik mých kolegů má dokonce zakázaný vstup na čínské území, protože se podíleli na sankcích za čínské porušování lidských práv. Nemělo by nikoho překvapit, že na tohle bude EU reagovat,“ popisuje okolnosti návštěvy Gregorová.

Jelikož se jedná o misi speciálního výboru pro cizí vměšování včetně dezinformací, právě zde leží její priority. „Těší nás, že budeme s tchajwanskými protějšky z řad exekutivy, expertů i nevládního sektoru diskutovat o tom, jak se Tchajwanu daří bojovat proti zesilujícím dezinformačním snahám, nejen ze strany Číny. Jejich metody obrany a taktiky pro nás mohou mít obrovský přínos. I my ale můžeme nabídnout cenný vhled do naší situace, praktik, i třeba jednání se zástupci velkých sociálních sítí, kde jako EU máme přirozeně silnější pozici, neTchajwan,” popisuje Gregorová.

„Doufám, že je to první setkání z mnoha. A také, že se brzy dočkáme posunu v našich vzájemných vztazích, ať už v rámci investičních, či obchodních dohod. Taiwan si zaslouží naši podporu a pozornost. Pěstuje demokracii, má skvělé výsledky v boji s pandemií, neměl by podle mě chybět v OSN ani v WHO. Současná EU respektuje politiku jedné Číny, důvody se ale bortí a já otevřeně říkám, že je na čase začít se bavit také o politice jednoho Taiwanu,“ uzavírá Gregorová.

